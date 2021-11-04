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Евгений Кармильчик стал бронзовым призёром ЧМ по боксу

04 ноября 2021 14:38
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Новости Беларуси. Евгений Кармильчик – бронзовый призер чемпионата мира по боксу, проходящего в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Евгений Кармильчик стал бронзовым призёром ЧМ по боксу-1

Белорус уверенно побеждал всех соперников по пути в финал, чем гарантировал себе место на пьедестале. К сожалению, в финале он не смог одолеть соперника из Казахстана и выйти в финал. Как итог –  третье место мирового форума. А позже в борьбу за медали включится Алексей Алферов, который тоже гарантировал себе как минимум бронзу. Но, учитывая характер наших боксеров, можно быть уверенным, что он приложит все усилия, чтобы завоевать более драгоценную награду.

# Мировой бокс # Евгений Кармильчик # Алексей Алферов # Фотофакт

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