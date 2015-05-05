Юрий Шевцов: От той цели, которая у нас была, отходить не собираемся

После домашнего матча с датчанами на табло «Чижовка-Арены» горели сокрушительные для белорусов цифры, но игроки, тем не менее, бодрого состояния духа не теряли. Странность? Отнюдь. Да, четыре года назад в отборе на Евро 2012 года наши дома дали серьезный бой датчанам, которые в том цикле, кстати, стали чемпионами континента. Теперь не вышло.

Крупное поражение, наслаивающееся на былые неудачи в Катаре, вроде как должны ввергнуть в уныние, но не станем предаваться одному из смертных грехов. Во-первых, нынешнюю дуэль со скандинавами не стоит равнять с тем памятным поединком на «Минск-Арене». Подход к белорусской команде у грандов ныне совсем другой. Да, приходится сложнее, но заработанная репутация дорогого стоит.

Сергей Рутенко, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Это говорит о многом. То, что фавориты на всех топ-первенствах приезжают к нам, настраиваются и знают, что если они выйдут спустя рукава и недооценят нас, будет непросто. Поэтому это уже, на мой взгляд, какой-то шаг вперед.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Мы приступили к новому началу, новое построение команды. Будем продолжать это дальше. От той цели, которая у нас была, которую мы ставили, мы отходить не собираемся. Нам главное сейчас удержаться на тех позициях, которые мы завоевали за последние пять лет.

Новый вектор в игре команды потребовал новых действующих лиц. После завершения карьеры Нежуры, в условиях травм Чистобаева и Бабичева оборонительные функции во многом легли на молодежь.

Само собой, в противостоянии с Данией в защитные порядки белорусов порой проникал бардак. Но в то же время ставка на новичков принесла Юрию Шевцову и дивиденды. Дебютант команды, 19-летний минский «армеец» Артем Королек, стал открытием матча. Не стушевавшись перед авторитетом соперника, он в первом же для себя поединке забросил шесть мячей, уступив в этом показателе лишь мастодонту сборной Сергею Рутенко, и был признан лучшим игроком встречи.

Артем Королек, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Перед игрой переживал, ведь первая игра, тем более в таком зале и при таких трибунах. Ребята по команде очень поддерживали, настраивали. С начальным свистком это все прошло, погрузился в игру.

Работать дальше будет вся сборная. Пока новый курс команды не приносит плоды. Впрочем, матчи с датчанами вряд ли можно считать показателем. Тут все ожидаемо – класс взял свое. На «Чижовке» противостоять Микелю Хансену со товарищи белорусы смогли лишь стартовых минут 10, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сергей Рутенко, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Их игру, я считаю, сделал вратарь. Те отрезки, когда они отрывались небольшими партиями, постепенно наращивая разрыв в забитых голах, это были именно те отрезки, когда у них цеплялся вратарь.

Никлас Ландин — один из лучших голкиперов современности. Но это далеко не единственный козырь датчан. Микель Хансен — игрок в гандбольном мире, не нуждающийся в представлении.

Уровень сборной Дании чувствуется во всем. Камеры домашних телеканалов, сопровождающие дружину даже во время выездных матчей, и включения прямо по ходу поединка – лишь одна из деталей.

Матч в Минске завершился победой датчан 36:27. Те же плюс 9 были зафиксированы и после гостевой встречи, прошедшей в Орхусе всего два дня спустя.

Спаренные поединки с фаворитом немного подкосили позиции белорусов в группе. Но могло быть и хуже. Основные конкуренты, боснийцы, на неделе дважды играли с литовцами и могли вырваться вперед. Но соседи-прибалты дома отобрали очки у балканцев. Весьма на руку для белорусов.

Правда, у Боснии встреча с датчанами еще впереди, а к их очному поединку трехкратные чемпионы Европы могут быть куда менее мотивированными. Победы над белорусами досрочно вывели их в финальный раунд Евро.

Гудмундур Гудмунссон, главный тренер сборной Дании по гандболу:

Я не могу уже сейчас пообещать, что мы выиграем у боснийцев, но, разумеется, игроки хотят выигрывать каждый матч. И что я вам точно могу пообещать, это то, что мы сыграем на максимуме в этой игре.

Определенно на максимуме остаток цикла проведут и белорусы. Шансы еще отнюдь не потеряны. Играть наши гандболисты умеют и могут. И даже в условиях перестроения коллектива этой сборной по плечу большие свершения. Неприятный катарский опыт и острая критика забыты, теперь гандболисты смотрят вперед.

Сергей Шилович, игрок сборной Беларуси по гандболу:

У каждого человека свое мнение. Всех будешь слушать – что-то получится? Естественно, все сегодня собрались, все поборолись, дали бой. Молодцы, ребята. Хотя бы уже за это всем спасибо, что все приезжают в сборную, играют за свою страну. Мне приятно с этими ребятами играть.