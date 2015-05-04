В Минске завершился ЧЕ-2015 по художественной гимнастике: у белорусок 9 медалей

Новости Беларуси. Медальной россыпью завершился для представительниц Беларуси и чемпионат Европы по художественной гимнастике. В копилке хозяек по итогам минского форума 9 медалей, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Их по праву можно считать героинями. Самой младшей всего 14, и теперь белорусский секстет – чемпионки Европы в групповых упражнениях в отдельном виде с пятью мячами. Наши девчата обошли самого грозного соперника - россиянок. С отрывом в 133 сотых балла.

В заключительный день форума взрослые спортсменки определяли сильнейших в финалах в отдельных видах. В борьбу за медали включились всего 7 стран из 37. Екатерина Галкина и Мелитина Станюта четырежды выходили на ковер, и всякий раз украшали собой пьедестал.

Екатерина Галкина, двукратный призёр чемпионата Европы:

Впервые в жизни после последнего вида у меня даже слеза поранилась!

В личном первенстве Екатерина Галкина впервые стала двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Мелита Станюта блестяще справилась со всеми предметами и четырежды взошла на пьедестал: три серебра и бронза.

Первый автограф звезда подарила Столичному телевидению, а значит – всем болельщикам, которые поддерживали белоруску.

Мелитина Станюта, пятикратный призёр чемпионата Европы:

Спасибо всем, кто пришел! Столько эмоций! На фоне дикой усталости, но счастье просто из ушей!

Любовь Черкашина, бронзовый призёр Олимпийских игр (Лондон):

Мы реально счастливы, что все так получилось, что у нас замечательные гимнастки – что Мелита, что Катя, что они показывают ту гимнастику, на которую хочется смотреть, после которой хочется плакать и вести детей в зал.

Форум завершен, однако наши девушки не зачехляют предметы. Впереди первые Европейские игры в Баку и, конечно же, лицензионный «мир».