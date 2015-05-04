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ЧМ-2015 по хоккею: Беларусь уступила Словакии в овертайме – 1:2

04 мая 2015 11:20
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Новости Чехии. Белорусские хоккеисты провели второй матч на чемпионате мира в Чехии. Подопечные Дэйва Льюиса противостояли словакам.

Оппоненты долгое время не могли распечатать ворота друг друга. Лишь в середине третьего периода счет открыл Сергей Костицын. Но буквально тут же восстановил равновесие Андрей Месарош. Он же в овертайме принес словакам победу – 2:1.

После двух матчей сборная Беларуси и Словакии делят третью строчку в группе.  

На повестке дня у наших хоккеистов встреча с датчанами. Матч пройдет завтра, 5 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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