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Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет

29 марта 2020 20:12
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Новости Беларуси. После первого матча с «Юностью» Юрий Файков меньше чем за сутки успел перенастроить команду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет-1

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Мы думали, что так будет. В первой игре, к сожалению, мы немножко проспали начало, знали, что будет тяжело. 

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Я вчера на пресс-конференции сказал, что в третьем периоде мы выглядели уже намного свежее. Но там ваш коллега с видом знатока большого сказал: «Как же так, этого не может быть».

Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет-4

# Хоккей Беларуси # Юрий Файков # Наталья Федорцова # Фотофакт

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