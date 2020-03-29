Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет

Новости Беларуси. После первого матча с «Юностью» Юрий Файков меньше чем за сутки успел перенастроить команду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:

Мы думали, что так будет. В первой игре, к сожалению, мы немножко проспали начало, знали, что будет тяжело.

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?

Я вчера на пресс-конференции сказал, что в третьем периоде мы выглядели уже намного свежее. Но там ваш коллега с видом знатока большого сказал: «Как же так, этого не может быть».