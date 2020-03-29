«Это спорт королей». Что нужно знать о конном спорте – рассказывает победительница этапов Кубка мира по выездке

Новости Беларуси. Кто главнее в тандеме «всадник – лошадь»? Квалификацию на Олимпийские игры выполняет именно лошадь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Все-таки спортсмен и его четвероногий друг – партнеры равноправные. В этом убедилась Юлия Силипицкая. В шкафу Анны Карасевой более 30 пар сапог. Правда, все они предназначены для выездки.

Анна Карасева, победительница этапов Кубка мира по выездке:

Обязательно должны быть белые бриджи, черный или синий фрак. Конный спорт – это очень дорогой вид спорта, это спорт королей. В этом сезоне мир прощается с цилиндром: с 2021 года всадники должны будут выступать в шлемах.

Анна Карасева:

Цилиндр самый обычный. Со следующего года цилиндр запрещают, выступать можно только в касках – в целях безопасности.

Вот что неизменно у конников, так это фрак, фасон которого даже перекочевал в высокую моду. В спорте у одежды длинные фалды. В обычной жизни предпочитают редингот – пальто или пиджак прилегающего силуэта с разрезом сзади. Белые бриджи, фрак и перчатки. Именно так спортсмены выходят на старт.

А вот и он, 14-летний Арлекино. Этот гнедой исполин принес своей хозяйке 64 награды с мировых и европейских форумов, а 34 из них – наивысшей пробы. Он даже квалифицировался на Олимпиаду-2020.

Анна Карасева:

Арлекино мы приобрели, когда ему, наверное, еще года не было. Мы его купили маленьким жеребенком в Латвии. Приехали в Латвию, нам вывели двух коней. Анна знает про него всё. Говорит, что кнутом этого парня не приструнишь.

Анна Карасева:

Вот он личность. Только всё через пряник. Любит, когда его чистят, кормят. А вот 12-летний Зодиак. На последнем международном турнире «Пяти звезд» в Дохе белорусский дуэт взял серебро. Для Анны ее кони больше, чем любимые питомцы.

Анна Карасева:

Это боевой партнер. Успех зависит от лошади, всадника и от тренера. Амуниция лошади и всадника должна быть в одной цветовой гамме. Белый парадный вальтрап на спине коня под цвет бриджей спортсменки. Ну и, конечно, белые ватники и бинты. Когда пара готова, можно и в путь, на манеж. Олимпийская программа Большого приза длится до 10 минут. Она изобилует пассажами и пиаффе, пируэтами на галопе, менками в один или два темпа и другими элементами обязательной программы. Причем все необходимо выполнять в четкой последовательности. А вот потом идет переездка – те же элементы, но уже в другой схеме. Последний рубеж – КЮР – произвольная программа под музыку.