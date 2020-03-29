Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»

Новости Беларуси. Одним из турниров, который по итогу не будет доигран, стал открытый чемпионат России по волейболу (или женская Суперлига). Одним из ее участников была наша «Минчанка», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Команда должна была провести поединки утешительной стадии. Но они не состоятся. И теперь мы знаем, что в итоговой таблице белорусские девушки стали десятыми. А значит, есть повод подвести итоги. У нас в гостях – главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

Кристина Момот, СТВ:

Виктор Федорович, а довольны ли вы выступлением «Минчанки» в Суперлиге? «В прошлом году была борьба более жесткая. В этом году мы тоже заняли 10 место» Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Однозначно сказать тяжело. Получается стабильность: в прошлом году мы десятые и в этом году десятое место у нас. Если в прошлом году у нас провальных матчей не было, то в этом году два матча были совершенно провальными. Это с «Динамо-Москва», который мы полностью провалили. В прошлом году была борьба более жесткая. Но состав меняется. И в этом году мы тоже заняли 10 место. Можно сказать, что задача, которая была поставлена – в восьмерку – не выполнена, но команда делается в течение двух-трех лет. Если та команда была с более защитными действиями, более агрессивная, то в этом году у нас не хватило общей игры. Может быть, это мой пробел, что не смог поставить ту игру, которую хотел. Но мы не опустились ниже и не пошли дальше. Виталий Гурков, СТВ:

Просматривая матчи, складывалось такое ощущение, что «Минчанка» играла с сильными командами гораздо более удачно, чем с теми, кто, скажем, был по зубам. Так ли это?

Виктор Гончаров:

Я с вами где-то согласен, потому что на сильных всегда настраиваешься. А где-то, может быть, недооценка сильных идет. Мы выходили показать себя. Игроки хотели показать себя, зарекомендовать. А с соперниками, которые нам, можно сказать, по зубам, равные, как мы, где-то была не самоуверенность, а уверенность, что выиграем. И это влияло на исход. Кристина Момот:

Лично у вас какие впечатления оставила Суперлига? Не создалось ли впечатление, что российский чемпионат стал менее авторитетным в Европе? «В России, может быть, как где-то и у нас, не хватает игроков экстракласса, не хватает личностей» Виктор Гончаров:

Нет, он не стал менее авторитетным в Европе. Просто Европа уходит немного подальше. Вы посмотрите, какие стабильные клубы в Турции, Италии. В России, может быть, как где-то и у нас, не хватает игроков экстракласса, не хватает личностей. Таких, как были Гамова, Бардакова и многие другие. Точно так же и у нас: у нас были такие как Анжела Борисевич, Гришкевич. А сейчас я тоже не вижу такого. Поэтому, может быть, показалось, что в России волейбол стоит на месте. Но он не стоит на месте – там довольно перспективная молодежь растет. Я думаю, что год-два, и Россия опять себя покажет на международной арене. Кристина Момот:

Несколько матчей ваши обязанности исполнял Сергей Кузнецов. Как думаете, он справился? Виктор Гончаров:

В полной мере справился. Я рад за него, что он вырос в тренера, который уже становится серьезным тренером. Так что дай бог, молодежи дорогу. О выступлении «Минчанки» в российской лиге: «99 %, что мы будем играть»

Виталий Гурков:

Планирует ли «Минчанка» продолжать дальше заявляться в российскую лигу? Виктор Гончаров:

Мы не вылетели из российской лиги. Письмо мы такое послали, что готовы к российской лиге. Но как поступит сейчас российская лига? Я думаю, что все будет в порядке. 99 %, что мы будем играть. Если, конечно, вот эта эпидемия не внесет свои коррективы: что можно выезжать – нельзя выезжать. Это единственное, что может быть. А в остальном я не вижу повода, чтобы не играть в российской лиге, потому что сами россияне хотят, чтобы мы играли, им нравится наша команда. Они любят приезжать в Минск. И никаких поводов для того, чтобы не играть, у них нет. Кристина Момот:

Сейчас непонятно, что будет с чемпионатом Беларуси, потому что он приостановлен. Но если все-таки «Минчанка» его выиграет, то что было бы для вас предпочтительнее: заявиться в Лигу чемпионов или в Кубок ЕКВ? Виктор Гончаров:

Так как мы участвуем одни, нам сейчас только квалификация Лиги чемпионов. Я считаю, что скорее всего будем играть в квалификации Лиги чемпионов, если мы выиграем чемпионат. «По приезду в аэропорт они сдали тест на коронавирус. У всех все было нормально» Кристина Момот:

Вопрос о наболевшем. Девушки были в разъездах. Сдавала команда тест на коронавирус?

Виктор Гончаров:

Да, по приезду в аэропорт они сдали тест на коронавирус. У всех все было нормально. Мы перешли с ними на одноразовые тренировки, когда узнали, что чемпионат приостанавливается на неопределенное время, чтобы девчонки были меньше в общественных местах, автобусах, троллейбусах и не дай бог заболели бы. Они сдали тесты, прошло 14 дней, они повторно сдали тесты. У нас все в порядке, все великолепно. В первую очередь, я бы хотел хорошего диагонального. И связку – лет под 30-32 Виталий Гурков:

На 2021 год какие позиции в команде вы хотели бы усилить? Виктор Гончаров:

В первую очередь, я бы хотел хорошего диагонального – человека, который вел бы за собой команду. Второе, что нужно усиливать – принимающих игроков четвертой зоны. Потому что третья зона у нас укомплектована очень неплохо. И, естественно, хотел бы связку – такую, лет под 30-32. Я не забуду никогда слова Оли Пальчевской. Буквально год назад, когда она закончила играть, мы разговорились, и она сказала: «Виктор Федорович, я только в 27-28 лет поняла как нужно играть в волейбол и какие тактически маневры выполнять». Связка – это такой человек, который держит всю команду. Я не хочу сказать, что я всю команду хочу поменять. Нет! Одного человека в диагональ, одного – в четвертую зону, и плюс рассмотреть серьезно связку. Виталий Гурков:

«Минчанка-2» в этом году стала серебряным призером Молодежной волейбольной лиги России. Видите ли вы кого-то из девушек в основной команде? О тренерах Борисе Коляде и Ольге Пальчевской: «Это их заслуга в большей степени, что они сплотили эту команду»

Виктор Гончаров:

Я хочу просто поблагодарить тренерский тандем. Очень неплохой получился тренерский тандем, который понимает друг друга с полуслова. Это Борис Борисович Коляда и Ольга Сергеевна Пальчевская. Они отработали такой сезон! Я ходил на тренировки, видел. Это их заслуга в большей степени, что они сплотили эту команду. Команда сама получилась у нас. Девчонки 2002 года рвались в бой, хотели все время идти вперед. Плюс мы добавили игроков 2001 года, 2000 года. Получился такой сплав, можно сказать, но не молодости и опыта, ну кто-то старше был, а кто-то младше был. И первое время, когда у них пошел результат, их никто не стал дергать. Я, естественно, доволен результатом. На следующий год мы планируем человека три-четыре привлекать в первую команду. А некоторые из них даже могут претендовать на место в основном составе. «Как бы мы ни выступали, но «Минчанку» любят. Это уже бренд» Кристина Момот:

А проект «Минчанка в Суперлиге» должен быть продолжен? И если да, то зачем?