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Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»

29 марта 2020 19:27
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Новости Беларуси. Одним из турниров, который по итогу не будет доигран, стал открытый чемпионат России по волейболу (или женская Суперлига). Одним из ее участников была наша «Минчанка», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Команда должна была провести поединки утешительной стадии. Но они не состоятся. И теперь мы знаем, что в итоговой таблице белорусские девушки стали десятыми. А значит, есть повод подвести итоги.

У нас в гостях – главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров.

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-1

Кристина Момот, СТВ:
Виктор Федорович, а довольны ли вы выступлением «Минчанки» в Суперлиге?

«В прошлом году была борьба более жесткая. В этом году мы тоже заняли 10 место»

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Однозначно сказать тяжело. Получается стабильность: в прошлом году мы десятые и в этом году десятое место у нас. Если в прошлом году у нас провальных матчей не было, то в этом году два матча были совершенно провальными. Это с «Динамо-Москва», который мы полностью провалили. В прошлом году была борьба более жесткая. Но состав меняется. И в этом году мы тоже заняли 10 место. Можно сказать, что задача, которая была поставлена – в восьмерку – не выполнена, но команда делается в течение двух-трех лет. Если та команда была с более защитными действиями, более агрессивная, то в этом году у нас не хватило общей игры. Может быть, это мой пробел, что не смог поставить ту игру, которую хотел. Но мы не опустились ниже и не пошли дальше.

Виталий Гурков, СТВ:
Просматривая матчи, складывалось такое ощущение, что «Минчанка» играла с сильными командами гораздо более удачно, чем с теми, кто, скажем, был по зубам. Так ли это?

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-4

Виктор Гончаров:
Я с вами где-то согласен, потому что на сильных всегда настраиваешься. А где-то, может быть, недооценка сильных идет. Мы выходили показать себя. Игроки хотели показать себя, зарекомендовать. А с соперниками, которые нам, можно сказать, по зубам, равные, как мы, где-то была не самоуверенность, а уверенность, что выиграем. И это влияло на исход.

Кристина Момот:
Лично у вас какие впечатления оставила Суперлига? Не создалось ли впечатление, что российский чемпионат стал менее авторитетным в Европе?

«В России, может быть, как где-то и у нас, не хватает игроков экстракласса, не хватает личностей»

Виктор Гончаров:
Нет, он не стал менее авторитетным в Европе. Просто Европа уходит немного подальше. Вы посмотрите, какие стабильные клубы в Турции, Италии. В России, может быть, как где-то и у нас, не хватает игроков экстракласса, не хватает личностей. Таких, как были Гамова, Бардакова и многие другие. Точно так же и у нас: у нас были такие как Анжела Борисевич, Гришкевич. А сейчас я тоже не вижу такого. Поэтому, может быть, показалось, что в России волейбол стоит на месте. Но он не стоит на месте – там довольно перспективная молодежь растет. Я думаю, что год-два, и Россия опять себя покажет на международной арене.

Кристина Момот:
Несколько матчей ваши обязанности исполнял Сергей Кузнецов. Как думаете, он справился?

Виктор Гончаров:
В полной мере справился. Я рад за него, что он вырос в тренера, который уже становится серьезным тренером. Так что дай бог, молодежи дорогу.

О выступлении «Минчанки» в российской лиге: «99 %, что мы будем играть»

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-7

Виталий Гурков:
Планирует ли «Минчанка» продолжать дальше заявляться в российскую лигу?

Виктор Гончаров:
Мы не вылетели из российской лиги. Письмо мы такое послали, что готовы к российской лиге. Но как поступит сейчас российская лига? Я думаю, что все будет в порядке. 99 %, что мы будем играть. Если, конечно, вот эта эпидемия не внесет свои коррективы: что можно выезжать – нельзя выезжать. Это единственное, что может быть. А в остальном я не вижу повода, чтобы не играть в российской лиге, потому что сами россияне хотят, чтобы мы играли, им нравится наша команда. Они любят приезжать в Минск. И никаких поводов для того, чтобы не играть, у них нет.

Кристина Момот:
Сейчас непонятно, что будет с чемпионатом Беларуси, потому что он приостановлен. Но если все-таки «Минчанка» его выиграет, то что было бы для вас предпочтительнее: заявиться в Лигу чемпионов или в Кубок ЕКВ?

Виктор Гончаров:
Так как мы участвуем одни, нам сейчас только квалификация Лиги чемпионов. Я считаю, что скорее всего будем играть в квалификации Лиги чемпионов, если мы выиграем чемпионат.

«По приезду в аэропорт они сдали тест на коронавирус. У всех все было нормально»

Кристина Момот:
Вопрос о наболевшем. Девушки были в разъездах. Сдавала команда тест на коронавирус?

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-10

Виктор Гончаров:
Да, по приезду в аэропорт они сдали тест на коронавирус. У всех все было нормально. Мы перешли с ними на одноразовые тренировки, когда узнали, что чемпионат приостанавливается на неопределенное время, чтобы девчонки были меньше в общественных местах, автобусах, троллейбусах и не дай бог заболели бы. Они сдали тесты, прошло 14 дней, они повторно сдали тесты. У нас все в порядке, все великолепно.

В первую очередь, я бы хотел хорошего диагонального. И связку – лет под 30-32

Виталий Гурков:
На 2021 год какие позиции в команде вы хотели бы усилить?

Виктор Гончаров:
В первую очередь, я бы хотел хорошего диагонального – человека, который вел бы за собой команду. Второе, что нужно усиливать – принимающих игроков четвертой зоны. Потому что третья зона у нас укомплектована очень неплохо. И, естественно, хотел бы связку – такую, лет под 30-32.

Я не забуду никогда слова Оли Пальчевской. Буквально год назад, когда она закончила играть, мы разговорились, и она сказала: «Виктор Федорович, я только в 27-28 лет поняла как нужно играть в волейбол и какие тактически маневры выполнять». Связка – это такой человек, который держит всю команду. Я не хочу сказать, что я всю команду хочу поменять. Нет! Одного человека в диагональ, одного – в четвертую зону, и плюс рассмотреть серьезно связку.

Виталий Гурков:
«Минчанка-2» в этом году стала серебряным призером Молодежной волейбольной лиги России. Видите ли вы кого-то из девушек в основной команде?

О тренерах Борисе Коляде и Ольге Пальчевской: «Это их заслуга в большей степени, что они сплотили эту команду»

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-13

Виктор Гончаров:
Я хочу просто поблагодарить тренерский тандем. Очень неплохой получился тренерский тандем, который понимает друг друга с полуслова. Это Борис Борисович Коляда и Ольга Сергеевна Пальчевская. Они отработали такой сезон! Я ходил на тренировки, видел. Это их заслуга в большей степени, что они сплотили эту команду. Команда сама получилась у нас. Девчонки 2002 года рвались в бой, хотели все время идти вперед. Плюс мы добавили игроков 2001 года, 2000 года. Получился такой сплав, можно сказать, но не молодости и опыта, ну кто-то старше был, а кто-то младше был. И первое время, когда у них пошел результат, их никто не стал дергать.

Я, естественно, доволен результатом. На следующий год мы планируем человека три-четыре привлекать в первую команду. А некоторые из них даже могут претендовать на место в основном составе.

«Как бы мы ни выступали, но «Минчанку» любят. Это уже бренд»

Кристина Момот:
А проект «Минчанка в Суперлиге» должен быть продолжен? И если да, то зачем?

Виктор Гончаров: «Минчанку» любят. Это уже бренд»-16

Виктор Гончаров:
Я считаю, что должен быть продолжен. У меня, может быть, что-то не получилось в том плане, что я не смог собрать всех игроков-белорусов. Я хотел белорусами играть. И та команда, которая выиграла второе место в еврокубках, просто-напросто распалась. Я никогда не думал, что получит травму Пальчевская, получит травму Борисевич, получит травму и уйдет рожать Гришкевич. Четыре человека покинули команду. С той командой, я уверен, мы шестые-седьмые были бы. Пришлось делать новую команду. Но проект этот нужен для волейбола, для того, чтобы волейбол жил.

Вы посмотрите, сколько людей приходит на наши игры. Просто-напросто фурор. Как бы мы ни выступали, но «Минчанку» любят. Это уже бренд. Это подспорье под сборную. Люди, которые будут играть с сильнейшими командами России, не боятся никого. Я уже вижу: в их глазах есть жажда победы, есть уверенность в каких-то действиях. Не хватает многих моментов, может быть, чего-то. Но этот проект нужен. И вы посмотрите – это же молодежь, растет как на дрожжах. Они провели 34-36 игр, и с каждой игрой они все больше и больше выстреливали и больше были уверенными.

Так что в этой ситуации, я считаю, мы убьем двух зайцев. Мы и для сборной готовим людей, и готовим людей для пополнения молодежной сборной, и в первую команду. Я считаю, что этот проект должен существовать постоянно. Я еще раз повторю: российская федерация нас уважает, уважают команду, хотят чтобы мы играли. Посмотрим, как будут дальше развиваться события.

# Волейбол # Кристина Момот # Виктор Гончаров # Виталий Гурков # Фотофакт

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