О белорусском футболе говорит весь мир. И вот что о нём пишут крупнейшие зарубежные СМИ

Новости Беларуси. Главный белорусский, да и чего греха таить, мировой ньюсмейкер нынче – наш футбол, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Если бы еще хотя бы год назад кто-то сказал, что наш чемпионат будут смотреть в Европе, его бы явно подняли на смех. Нынче же это реальность. Права на показ Беларусбанк – Высшей лиги выкупили уже 10 стран. И, возможно, это далеко не предел. Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»

Виталий Гурков, СТВ:

Несмотря на то, что у нас состоялись всего два тура, событий и интриг хоть отбавляй. Вот, к примеру, всем известный БАТЭ. Он впервые в своей истории проиграл дважды подряд на старте. Причем совсем не грандам, а в лучшем случае середнячкам.

Кристина Момот, СТВ:

Впрочем, наши внутриреспубликанские разборки интересны в первую очередь нам, белорусам. Европейцам же в принципе в диковинку отечественный футбол. Думаю, что на континенте знают от силы три-четыре дружины, и то относительно поверхностно. Оттого интереснее, что практически все передовые спортивные издания пишут о нас. Ирина Петыш собрала впечатления и заголовки.

Коронавирус значительно сместил акценты в работе спортивных СМИ: теперь чаще пишут и говорят об отмене турниров, нежели о самих соревнованиях. Да и говорить практически не о чем: подавляющее количество мероприятий на паузе. Пока держится белорусский футбольный чемпионат, а за него цепляются и многочисленные массмедиа. Еще несколько месяцев назад нам такое и не снилось: сейчас о Высшей лиге пишут крупнейшие мировые СМИ.

Британские издания The Sun и Daily Mail опубликовали интервью с Александром Глебом. Репортер Daily Mail в своем материале не только рассказал о положении в турнирной таблице чемпионата нашей страны, но даже затронул хоккей: анонсировал полуфиналы Кубка Президента.

А во вторник у другого крупнейшего вида спорта в Беларуси будет один из полуфиналов. Хоккей с шайбой популярен в стране, и Экстралига продолжается, несмотря на коронавирус. Гродненский «Неман» встретится с «Солигорском» в решающем матче Финала четырех. Победитель этого турнира сыграет с «Юность-Минск» в финале чемпионата.

На страницах американского The New York Times материал о Высшей лиге вышел под заголовком «В гордом одиночестве Беларусь продолжает играть». Еще один американский таблоид, USA Today, назвал нашу страну «единственным местом в Европе, где можно играть в футбол».

Появился белорусский футбол и на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: автор материала недоумевает, почему наши футболисты все еще продолжают играть. О чемпионате Беларуси написали в австралийском Fox Sports, французском Sports, итальянском La Repubblica, польском Przeglad Sportowy. Швейцарский Blick взял интервью у защитника БАТЭ Бояна Настича, журналист австрийского Kronen Zeitung пообщался с нападающим «Шахтера» Дарко Бодулом.