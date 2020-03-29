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Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?

29 марта 2020 20:17
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Новости Беларуси. Если футбольный чемпионат Беларуси только-только начал свой длинный турнирный путь, то национальное хоккейное первенство близко к развязке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Золотые медали оспаривают столичная «Юность» и солигорский «Шахтер».

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-1

Для того, чтобы стать лучшим в стране, нужно победить четырежды. Позади уже два противостояния. Примечательно, что каждая из дружин ранее уже примеряла чемпионское звание.

Ну а Наталья Федорцова примерилась к силе обоих претендентов.

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
2020 год стал сенсационным, в том числе и в хоккее. Сюрпризы преподнесли не только мировые лиги, но и чемпионат Беларуси. Впервые за много лет обновилась привычная финальная пара «Юность-Минск» – «Неман-Гродно».

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-7

Теперь вместо гродненской команды за Кубок Президента сражается «Шахтер». До финала солигорская команда дошла в четвертый раз в своей истории. И в четвертый раз соперниками «горняков» становится «Юность». Пожалуй, самой запоминающейся стала дебютная финальная серия солигорчан в 2010 году – она растянулась на семь встреч. Победную шайбу на 14-й минуте овертайма после досадной ошибки защитника на тот момент «Шахтера» Андрея Антонова забросил форвард Артем Сенькевич. А сейчас Андрей Антонов – капитан «Юности». В те времена у руля команд стояли Михаил Захаров и Андрей Гусов. Сейчас – Александр Макрицкий и Юрий Файков (для обоих тренеров эти финалы первые в карьере).

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-10

Поначалу можно было сказать, что у «Юности» получалось лучше. Первый матч серии завершился со счетом 5:1 в пользу минчан. Этот результат был ожидаемым, ведь столичная команда обеспечила себе путевку в финал за пять матчей, в то время как «Шахтеру» для этого понадобилось семь встреч.

Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет

Действительно, казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера». В составе «горняков» дублем отличился Данила Карабань, также шайба на счету Ильи Камбовича. У «Юности» по разу отметились Даниил Бокун и Михаил Стефанович.

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-13

К слову, прямо сейчас Стефанович находится на втором месте бомбардиров плей-офф. На его счету 11 очков, на 5 баллов больше лишь у Ивана Дроздова.

Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

Впереди у команд еще как минимум три поединка серии. Ближайшие два матча пройдут в Солигорске 31 марта и 1 апреля, после чего финал вернется в столицу.

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?-16

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Юрий Файков # Александр Макрицкий # Фотофакт

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