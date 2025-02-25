«Юность» завершила победный регулярный ЧБ по хоккею победой над «Лидой»

«Юность» победно завершила регулярную часть чемпионата Беларуси по хоккею. В заключительном 52-м туре минчане на «Чижовка-Арене» не оставила шансов «Лиде» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайбы забросили Никита Веренич, Герман Пироговский, Александр Кулагин и Станистав Кучкин. «Юность» набрала 80 очков и в 12 раз в истории стала лучшей по итогам регулярного чемпионата.

«Брест» в гостях победил «Авиатор» со счетом 5:2 и с седьмого места вышел в плей-ин. Таким же был исход прошлого чемпионата, по итогам которого брестчане добрались до финала, уступив в итоге «Металлургу». «Авиатор» замкнул турнирную таблицу с 15-ю баллами.

«Гомель» дома уверенно справился с «Динамо-Молодечно» – 4:1 и занял 4-е место. Окончательное положение команд станет известно 25 февраля, регулярный чемпионат завершится четырьмя матчами. На данный момент известны три из четырех участников раунда плей-ин, обладатель последней путевки определится в противостоянии «Славутича» и «Шахтера».