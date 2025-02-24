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Илья Протас оформил дубль и сделал три результативные передачи в Хоккейной лиге Онтарио

24 февраля 2025 19:11
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В регулярном чемпионате юниорской лиги Онтарио продолжает зажигать младший Протас. Его «Виндзор» дома победил «Сагино» со счетом 7:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард отметился голевым дублем, а также сделал три результативные передачи. Илья исполнил шесть бросков в створ ворот, выиграл шесть вбрасываний из 13-ти и завершил встречу с показателем полезности +1. Протас был признан первой звездой матча. Отметим, наш нападающий набирает очки в восьми поединках подряд. Он идет на четвертом месте в списке бомбардиров лиги, а также находится на третьей позиции в таблице снайперов.

# Хоккей

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