В Раубичах определились обладатели Кубка Беларуси по волейболу на снегу

Шиповки, варежки, шапка и шарф. И тогда эти атрибуты зимы необходимы и волейболистам. Если классика и пляжная вариация зрителям знакомы хорошо, то соревнования на снегу нередко вызывают неподдельный интерес. В Раубичах разыграли второй по значимости национальный трофей – Кубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнир заявилось небольшое количество команд – по 6 мужских и женских. Все-таки волейбол на снегу для нашей страны довольно экзотичен. К примеру, этот старт был всего вторым в истории. Однако поклонников зимняя разновидность потихоньку очаровывает. Участвуют, в основном, любители и профессиональные представители пляжной версии. С одной стороны, может показаться, что это всего лишь забава. Но у нее есть перспективы.

Сергей Рускевич, представитель Белорусской федерации волейбола:

В последнее время это уже спорт и достаточно серьезный спорт. У него большие шансы стать олимпийским видом спорта. Поэтому это не развлечение, это уже спорт. Снежный волейбол – это какая-то смесь двух видов, то есть и классического, и пляжного, потому что часть правил идет из классического, часть из пляжного.

В мужском зачете кубок забрали представители первой команды волейбольного клуба «Минск». За нее выступали самые титулованные пляжники: Александр Дедков, Павел Петрушко и Юрий Лагун. У девушек вне конкуренции оказалось трио под названием «Минское море». Станет ли больше приверженцев волейбола на снегу, покажет уже следующий соревновательный год.