«Юность» продолжает борьбу за первое место. Хоккеисты из Минска обыграли «Металлург»

Новости Беларуси. «Юность» продолжает борьбу за первое место. В очередной игровой день чемпионата страны по хоккею минчане обыграли жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ко встрече хозяева льда подходили с 9-матчевой победной серией, в то время как «волки» только оправились от карантина. Казалось, итог встречи очевиден, но не тут-то было. Под конец первого периода Виталий Пинчук вывел «волков» вперед. Но через 3 минуты Лопачук сравнял счет, и команды ушли на перерыв с равными цифрами на табло.

Вторая 20-минутка прошла под диктовку гостей, снова в огне был Виталий Пинчук, забросивший шайбу и ассистировавший Полищуку. А буквально через десяток секунд Угольников сделал счет – 4:1. Больше «Юность» не пропускала, а вот отмечаться голами продолжила. Шайбы на счету у российских игроков Рассейкина и Мингалеева.