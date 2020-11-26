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Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

26 ноября 2020 14:49
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Новости Беларуси. В продолжение темы. Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала видео необычной тренировки команды перед матчем с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?-1

Хоккеисты вышли на лед вместе со своими собаками.

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?-4

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?-6

Даже тренерский штаб в лицах Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского взял с собой на тренировку четвероногих питомцев. 

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?-9

Недавно хоккеисты приняли участие и в фотосессии с бездомными животными. Такая акция была приурочена ко Всемирному дню домашних животных.

Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?-12

Сайт минского «Динамо» сообщает, что на матче с «Витязем» тоже можно будет сделать доброе дело – принести корм или лекарства для животных из приюта.  

# Благотворительная акция # Крэйг Вудкрофт # Михаил Грабовский # Фотофакт

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