Вся команда хоккейного «Динамо» приехала на тренировку с собаками. Почему?

Новости Беларуси. В продолжение темы. Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала видео необычной тренировки команды перед матчем с «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты вышли на лед вместе со своими собаками.

Даже тренерский штаб в лицах Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского взял с собой на тренировку четвероногих питомцев.

Недавно хоккеисты приняли участие и в фотосессии с бездомными животными. Такая акция была приурочена ко Всемирному дню домашних животных.