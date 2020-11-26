Молодёжная лига России. Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Динамо-Ак Барс»

Новости Беларуси. «Минчанка-2» снова побеждает. В рамках Молодежной лиги России белорусская команда одолела «Динамо-Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта победа далась нелегко. В первом сете наши спортсменки не смогли навязать борьбу соперницам – 15:25. Ситуация улучшилась во второй партии, однако и ее волейболистки «Минчанки-2» проиграли – 21:25.

Казалось, что в третьем сете игра закончится, однако белоруски смогли совершить камбэк – девушки выиграли две партии подряд: 25:19, 25:16. И дожали соперниц в решающем, пятом сете – 15:11.