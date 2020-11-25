Александр Сингаевский о победе ВК «Строитель» над «Мапидом»: команда играла неплохо, с эмоциями. Мне понравился настрой
Новости Беларуси. 3:0 и практически без шансов. Волейбольный клуб «Строитель» красиво вернулся в мужской чемпионат Беларуси после коронавирусной паузы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче очередного тура флагман легко расправился с «Мапидом».
Соперники находились на площадке чуть более часа. Уже в стартовом сете «Строитель» дал понять, что готов вернуться в чемпионскую гонку и набирать нужные ему очки. И хотя гости сопротивлялись отчаянно, первенствовала все же дружина Александра Сингаевского – 25:19.
А вот во втором отрезке борьбы как таковой не получилось. «Домостроители» просто снесли соперника с паркета – 25:9. «Мапид» попытался вернуться в дуэль, но максимум, что удалось – немного потрепать нервы оппоненту.
«Строитель» берет сет – 25:18, а вместе с ним и матч – 3:0.
Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Моя команда сегодня играла неплохо, скажем, с эмоциями, с желанием большим после долгого вынужденного перерыва. Мне понравился настрой. Немножко пробуксовали в первой партии, но затем постепенно наращивали свое преимущество, ну и полностью доминировали во второй и третьей партиях.
В турнирной таблице лидирует «Шахтер», на втором месте «Строитель». Тройку лучших команд замыкает «Энергия».
Матчи следующего тура намечены на 28 ноября.