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«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики

10 апреля 2019 17:25
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Новости Беларуси. «Юность» в шаге от завоевания Кубка Президента по хоккею! В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» проходит пятый матч финальной серии между «Юностью» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прямой связи со студией корреспондент Наталья Федорцова.

«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики-1

«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики-3

Наталья Федорцова, СТВ:
Завершился первый период, счет в матче пока не открыт. Напомним, сегодня подопечные Михаила Захарова могут завоевать золото турнира. Счет в серии – 3:1, а серия идет до четырех побед. Болельщики рассказали, за кого они болеют.

Болельщики:

«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики-6


Думаю, что сегодня победа будет за нами. «Шахтерам» тоже было сложно, но мы выдержали. Думаю, что сегодня повторим эту победу.

«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики-8

«Неман» выиграет»! Братья Малявко забьют по одному точно.

Болельщики «Немана» запустили флешмоб: ребята фотографируются с хэштегом «мы верим». А букмекеры сегодня верят в «Юность».

Напомним, на нашем сайте ведется текстовая онлайн-трансляция. Наблюдать за матчем в режиме реального времени можно здесь.

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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