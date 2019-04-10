«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики

Новости Беларуси. «Юность» в шаге от завоевания Кубка Президента по хоккею! В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» проходит пятый матч финальной серии между «Юностью» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На прямой связи со студией корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, СТВ:

Завершился первый период, счет в матче пока не открыт. Напомним, сегодня подопечные Михаила Захарова могут завоевать золото турнира. Счет в серии – 3:1, а серия идет до четырех побед. Болельщики рассказали, за кого они болеют. Болельщики:



Думаю, что сегодня победа будет за нами. «Шахтерам» тоже было сложно, но мы выдержали. Думаю, что сегодня повторим эту победу.