Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие 12 сильнейших мужчин и 12 женщин. Среди них пять гроссмейстеров. Участники оспаривают не только чемпионство, но и путевку на мужской чемпионат мира, который пройдет в Кот-д’Ивуаре осенью. Позади пять туров из одиннадцати, но пока прогнозы делать рано.

Кирилл Хайнюк, старший тренер сборной Беларуси по шашкам:

Среди женщин у нас два лидера. Это Федорович Ольга, наш ведущий гроссмейстер по шашкам-100. Мировой рейтинг у нее первый уже держится полтора года. И второй – это Николаева Виктория, молодая спортсменка. Что касается мужчин, там делят первое место Валюк Владислав (тоже молодой, талантливый наш спортсмен) и Дорошенко Степан. Все будет в следующих турах ясно.