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Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

09 апреля 2019 21:46
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019-1

В турнире принимают участие 12 сильнейших мужчин и 12 женщин. Среди них пять гроссмейстеров. Участники оспаривают не только чемпионство, но и путевку на мужской чемпионат мира, который пройдет в Кот-д’Ивуаре осенью. Позади пять туров из одиннадцати, но пока прогнозы делать рано.

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019-4

Кирилл Хайнюк, старший тренер сборной Беларуси по шашкам:
Среди женщин у нас два лидера. Это Федорович Ольга, наш ведущий гроссмейстер по шашкам-100. Мировой рейтинг у нее первый уже держится полтора года. И второй – это Николаева Виктория, молодая спортсменка. Что касается мужчин, там делят первое место Валюк Владислав (тоже молодой, талантливый наш спортсмен) и Дорошенко Степан. Все будет в следующих турах ясно.

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019-7

14 апреля будет назван чемпион как у мужчин, так и у женщин.

# Спортивные соревнования # Кирилл Хайнюк # Фотофакт

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