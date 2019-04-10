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Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь

10 апреля 2019 14:46
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Новости Беларуси. Мирные каникулы. В Беларусь на оздоровление приехали дети из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У юных гостей из Арабской Республики в этот раз достаточно необычная программа: со спортивным уклоном.

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь-1

Организацией поездки занимается республиканское училище олимпийского резерва. Так что у ребят будет возможность попробовать свои силы в разных видах спорта: от гимнастики и плавания до шахмат и баскетбола. Но выделят время и для культурной программы. Запланированы экскурсии, концерты и презентации.

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь-4

Я впервые в Беларуси, и меня впечатляет эта красивая и чистая страна. Я рада, что мы будем заниматься в этих красивых спортзалах, и тренеры здесь очень отзывчивые и добродушные. Думаю, эти сборы пройдут на высшем уровне.

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь-7

Ибрагим Абазид, член олимпийского комитета Сирии:
Эта система подготовки детских спортсменов в Беларуси – на высшем уровне. Для нас это хороший опыт, который Беларусь может передать нам. Вы знаете, что последние 8 лет у нас война. Поэтому у нас все сложно. Мы сейчас заново строим спорт и опыт наших друзей-белорусов нам поможет.

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь-10

Беларусь принимает сирийских детей не впервые. Еще в августе 2017 Александр Лукашенко предложил разработать специальную программу оздоровления и учебы детей из Арабской Республики. Кстати, поправить здоровье и отдохнуть в нашу страну приезжают также юные гости из Китая и Японии.

# Акции # Ибрагим Абазид # Фотофакт

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