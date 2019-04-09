Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира были названы лучшие в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки победа досталась Светлане Щербацевич. Артем Лукьяновец стал самым метким в соревнованиях из стандартного малокалиберного пистолета. А Илья Чергейко занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки.