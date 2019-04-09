Прямой эфир

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

09 апреля 2019 21:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира были названы лучшие в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки победа досталась Светлане Щербацевич. Артем Лукьяновец стал самым метким в соревнованиях из стандартного малокалиберного пистолета. А Илья Чергейко занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки.

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр-1

Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе из винтовки:
В отдельных упражнениях были неплохие результаты. В частности, допустим, Чергейко Илья – там высокий результат финала, неплохая квалификация. У нас в команде хватает людей, которые по своим результатам могут попасть в финал.

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр-4

Эти соревнования является одним из этапов подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск летом-2019.

# Европейские игры # Сергей Мартынов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх
09 апреля 2019 21:25

Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

Александр Когалев вырвал победу у «Немана» в финальном матче плей-офф Кубка Президента
09 апреля 2019 09:58

Александр Когалев вырвал победу у «Немана» в финальном матче плей-офф Кубка Президента

Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента
09 апреля 2019 09:52

Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента