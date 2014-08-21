Юлия Нестеренко и вся Беларусь отмечает 10-летие со дня победы на Олимпиаде в Афинах

Новости Беларуси. 21 августа исполнилось 10 лет со дня исторической победы Юлии Нестеренко на Олимпиаде в Афинах. На Играх-2004 «белая молния» сотворила сенсацию, выиграв финальный забег на стометровке, сообщили в программе СТВ-Спорт.

На встрече с журналистами белорусская бегунья рассказала о том, как оценивает свой триумф спустя годы.

Со времён Игр в Греции Юлия раздала тысячу интервью, а ей все еще в тягость публичность. Сегодняшняя пресс-конференция стала настоящей исповедью спортсменки. На вопросы она отвечала неспешно, подбирая слова, делясь сокровенным.

21 августа 2004 ее жизнь изменилась кардинально. Взрывной старт, отставание по ходу дистанции и могучий финиш – миллионы людей, не веря своим глазам, стали свидетелями звездного часа белоруски. В мире женского спринта погоду делали темнокожие американки, но Нестеренко положила конец гегемонии легкоатлеток США. В аэропорту она не скрывала слез счастья и... тушевалась перед видеокамерами.

Последующие 10 лет вместили в себя и стрессы, и неудачи, и травмы. Юлия стремилась доказать, что ее успех не был случайностью. Сейчас она жалеет, что загнала себя большими нагрузками. Как жалеет и о конфликте с тренером.

Но жизнь все расставила по своим местам. Примирившись с наставником, отсеяв случайных людей, Нестеренко готова идти дальше. И, как знать, возможно последнего слова в легкой атлетике она не сказала.

А золото в спринте – живое напоминание о том, что в спорте есть место подвигу, нужно только верить в себя.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка-2004 в беге на 100 метров:

Мне выпала маленькая миссия, 11 секунд объединили наших людей, все страну, понимаете? Это очень важный и очень нужный момент для нас всех был. Порадоваться, что мы, белорусы, можем, что мы в этот момент - первые.