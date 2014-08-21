На международном теннисном турнире в Минске 5 белорусов дошли до четвертьфинала

Новости Беларуси. В Минске близится к развязке мужской теннисный «Фьючерс» – соревнования с призовым фондом 15 тысяч долларов. В них участвуют спортсмены из таких дальних стран, как Австралия и Колумбия. Наших гостей привлекает перспектива заработать рейтинговые очки, для хозяев же турнир – возможность проверить в деле молодежь.

Белорусская федерация тенниса предоставила уайлд-кард молодым игрокам и они не подкачали. Так, в одиночном разряде Иван Лютаревич дошел до четвертьфинала, обыграв своего соперника в напряженном трехсетовом поединке. Вообще же в числе «последних восьми» – пять белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Лютаревич, участник международного турнира по теннису:

Очень сложно ехать в другие страны и пробиваться из квалификации. Там надо выигрывать три матча, чтобы пройти в основу. А потом выигрывать еще матч, чтобы очки получать. На первом турнире я тоже мог заработать очки, выиграл сет, но проиграл все-таки. Мне дали второй шанс. Я уже прошел два круга, выиграл только что третий, у четвертого сеянного. Значит могу обыгрывать выше игроков.