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На международном теннисном турнире в Минске 5 белорусов дошли до четвертьфинала

21 августа 2014 06:17
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Новости Беларуси. В Минске близится к развязке мужской теннисный «Фьючерс» – соревнования с призовым фондом 15 тысяч долларов. В них участвуют спортсмены из таких дальних стран, как Австралия и Колумбия. Наших гостей привлекает перспектива заработать рейтинговые очки, для хозяев же турнир – возможность проверить в деле молодежь.

Белорусская  федерация тенниса предоставила уайлд-кард молодым игрокам и они не подкачали. Так, в одиночном разряде Иван Лютаревич дошел до четвертьфинала, обыграв своего соперника в напряженном трехсетовом поединке.  Вообще же в числе «последних восьми» – пять белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Лютаревич, участник международного турнира по теннису:
Очень сложно ехать в другие страны и пробиваться из квалификации. Там надо выигрывать три матча, чтобы пройти в основу. А потом выигрывать еще матч, чтобы очки получать. На первом турнире я тоже мог заработать очки, выиграл сет, но проиграл все-таки. Мне дали второй шанс. Я уже прошел два круга, выиграл только что третий, у четвертого сеянного. Значит могу обыгрывать выше игроков.

# Теннис # Иван Лютаревич

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