Вадим Каптур и Евгений Королев завоевали «серебро» в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Берлине

Новости Германии. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Берлине дуэт Вадима Каптура и Евгения Королева завоевал «серебро» в синхронных прыжках с вышки. Судьи оценили мастерство белорусов в 421,8 балла.

Золотые награды достались немцам Патрику Хаусдингу и Саше Кляйну. «Бронза» у украинской пары Александр Бондарь – Максим Долгов.

В плавательной программе соревнований Павел Санкович квалифицировался в финал на дистанции 50 м на спине.

Белорус показал восьмое время среди участников двух полуфиналов и буквально заскочил на подножку уходящего в решающий заплыв поезда.

А вот Виктору Стасиловичу пробиться сквозь отборочное сито не удалось. Он стал в итоговом протоколе лишь 13-м, сообщили в программе «СТВ-Спорт».