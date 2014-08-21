Женская сборная Беларуси по футболу в Минске проиграла Украине в рамках отбора на чемпионат мира – 3:1

Новости Беларуси. Отечественные поклонники игры № 1 20 августа имели возможность увидеть в деле женскую национальную сборную, принимавшую украинок в рамках квалификации чемпионата мира.

Последняя домашняя игра в отборочном цикле турнирного значения для нашей команды уже не имела: шансы на выход из группы давно утрачены.

Тем не менее подопечные Татьяны Волковой сделали все возможное для того, чтобы порадовать напоследок своих болельщиков и попытаться взять реванш у гораздо более мотивированного соперника за недавнее фиаско в Киеве.

Однако «жовто-блакитные» снова были сильнее. Белоруски пропустили уже на 10-й минуте и до перерыва практически не помышляли о наступлении.

Вскоре после антракта наши девушки стараниями вышедшей на замену Анны Пилипенко сумели таки восстановить равновесие, но в концовке матча украинки забили еще два мяча и в итоге праздновали победу – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».