Юлия Готовко пробилась в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Варшаве

Егор Герасимов и Александр Згировский сыграют в основной сетке турнира категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба белорусских теннисиста успешно прошли квалификацию.

В поединке 1/16 финала Егор Герасимов сыграет против сына знаменитого шведа Бьорна Борга, 20-летнего Лео Борга. Александр Згировский добыл пропуск в первый раунд основного турнира, одолев в финальном матче квалификации эстонца Даниила Глинку – 6:7, 6:2, 6:4. Белорусский теннисист в стартовом круге встретится с грузином Сабой Пурцеладзе.

На турнире категории 250 в Варшаве белоруска Юлия Готовко пробилась в основную сетку. В финальном поединке квалификации она одержала победу над россиянкой Валерией Савиных – 4:6, 6:4, 6:2. На этих соревнованиях в парном разряде также выступает белорусский дуэт Александра Саснович и Лидия Морозова. Наш тандем вышел в четвертьфинал. В поединке 1/8 белоруски были сильнее японки Нао Хибино и грузинки Оксаны Калашниковой – 6:1, 7:5.