На II Играх стран СНГ хоккей на траве сыграют в необычном формате 5 на 5

Новости Беларуси. В Минске завершился учебно-тренировочный сбор женских национальных команд по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки ведут подготовку к международным турнирам. Первый из них, Кубок Дружбы, стартует в столице уже 25 июля. А победитель и призеры станут известны 29 июля. Конкуренцию белорусским дружинам составят два коллектива из России.

Павел Габриневский, главный тренер женской юниорской сборной Беларуси по хоккею на траве:

Сбор у нас второй раз проходит в таком формате, что мы и национальную команду, и молодежную вместе собираем. Проводим такой кэмп в недельном цикле. Сейчас уже такой экзаменационный сбор, выбор 18 лучших, которые будут участвовать. В будущих турнирах повторяем что-то новое, тактические наработки. С национальной командой закрепляем то, что было. Приезд Хермана внес какое-то вдохновение, идеи.

Юниорская сборная также продолжает подготовку и к главным летним соревнованиям – II Играм стран СНГ. На турнире хоккей на траве будет представлен в нетипичном формате. Напомним, в классическом виде в составе одной команды на поле может быть 11 спортсменов. Но на играх атлетам предстоит борьба в формате 5 на 5. Эта разновидность хоккея относительно молодая. Впервые подобные официальные поединки были сыграны в 2014 году.