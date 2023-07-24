«Условия реально тяжёлые». Дроздовская прокомментировала свою победу на Кубке России

В олимпийском классе судов «Лазер-Радиал» выиграла белоруска Татьяна Дроздовская. Она лидировала на протяжении трех гоночных дней и одержала безоговорочную победу. Второе место в этой дисциплине заняла еще одна представительница Беларуси Екатерина Санько.

Татьяна Дроздовская, победительница второго этапа Кубка Содружества по парусному спорту:

Здесь есть, ну, не морская волна, но все равно это больше, чем на нашем Минском море. Поэтому, конечно же, кататься можно. И мне нравится. В принципе, она тяжелая, если идти лавировкой. Но на полных курсах ее можно использовать для прекрасного полета. Поэтому условия реально тяжелые, этот Кубок выдался вообще тяжелейшим, потому что все дни дул ветер, дул неслабо. Поэтому устало, но приятно. Скажу так, что получалось практически все, что запланировала, получалось отработать то, что хотела.

Третий этап открытого Кубка Содружества пройдет на Минском море с 28 августа по 3 сентября.