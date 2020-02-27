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«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы

27 февраля 2020 20:11
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости начали за здравие – они повели с разницей в две шайбы и завершили период со счетом – 3:1 (у «зубров» забросил Андрей Костицын).

«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы-1

Во второй 20-минутке минчане вернулись в игру. Дважды отличился старший из братьев Костицыных, оформив таким образом хет-трик. А незадолго до конца 20-минутки точку в матче поставил Павлович. 4:3 – волевая победа минского «Динамо».

«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы-4

Андрей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы начали не сказать что в той игре, в какой должны были начинать. Соперник нас опережал и в скорости, и в борьбе. После первого периода мы уже на второй вышли с другой мотивацией, без каких-то ошибок в своей зоне, приходили быстро в атаку. Поэтому где-то навязали свой темп игры. «Динамо» чуть-чуть подсело, поэтому у нас была инициатива.

Замечательное настроение – выиграли игру последнюю. Наверное, перестроили свою игру с первого периода на второй, третий, добавили, поэтому пришел к нам результат и мы выиграли.

Несмотря на победу, «Динамо» не смогло поправить турнирные дела и впервые в истории завершило «регулярку» на последнем месте в турнирной таблице. К тому же, «зубры» установили антирекорд лиги по пропущенным шайбам. Теперь он равен 232.

# Хоккей Беларуси # Андрей Костицын # Фотофакт

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