«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы

Гости начали за здравие – они повели с разницей в две шайбы и завершили период со счетом – 3:1 (у «зубров» забросил Андрей Костицын).

Во второй 20-минутке минчане вернулись в игру. Дважды отличился старший из братьев Костицыных, оформив таким образом хет-трик. А незадолго до конца 20-минутки точку в матче поставил Павлович. 4:3 – волевая победа минского «Динамо».

Андрей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мы начали не сказать что в той игре, в какой должны были начинать. Соперник нас опережал и в скорости, и в борьбе. После первого периода мы уже на второй вышли с другой мотивацией, без каких-то ошибок в своей зоне, приходили быстро в атаку. Поэтому где-то навязали свой темп игры. «Динамо» чуть-чуть подсело, поэтому у нас была инициатива.

Замечательное настроение – выиграли игру последнюю. Наверное, перестроили свою игру с первого периода на второй, третий, добавили, поэтому пришел к нам результат и мы выиграли.

Несмотря на победу, «Динамо» не смогло поправить турнирные дела и впервые в истории завершило «регулярку» на последнем месте в турнирной таблице. К тому же, «зубры» установили антирекорд лиги по пропущенным шайбам. Теперь он равен 232.