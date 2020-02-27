Мужжухин о допинге: Результаты всех спортсменов в мире вносятся в программу, которая анализирует аномальные всплески
Новости Беларуси. Одной из самых острых проблем в спорте был и остается допинг. Случаи приема спортсменами запрещенных препаратов, к сожалению, не единичны, и этим уже озадачен весь мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В преддверии Олимпийских игр в Токио в Минске, в штаб квартире НОК, начался двухдневный международный антидопинговый семинар, на котором делятся опытом ведущие специалисты из разных стран в области спорта, медицины и образования.
Очень важное направление, считают зарубежные специалисты – принципы антидопинговой работы персонала спортсмена. Потому что участились случаи, когда ведомые атлеты доверялись своему окружению и потом очень горько сожалели о последствиях.
Рута Баните, директор Литовского антидопингового агентства:
Они должны быть очень наблюдательными. Они должны знать, что за все, что попадает в их организм, отвечают только они. Спортсмену нужно хорошо кушать, спать и наблюдать за режимом. Не надо никакой фармакологии.
Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Беларуси:
Внедрили специальную программу, которая анализирует рост спортивных результатов. Все результаты, которые показывают все спортсмены в мире, вносятся в программу, и она уже с помощью искусственного интеллекта анализирует аномальные всплески. Естественно, контроль, кто применяет эти средства, возрастает в разы, используются самые современные технологии.
Также на повестке семинара организация контроля и обеспечения защиты прав честных спортсменов, новации и передовая практика в области антидопингового образования.
Мероприятие завершится 28 февраля.