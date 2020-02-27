Мужжухин о допинге: Результаты всех спортсменов в мире вносятся в программу, которая анализирует аномальные всплески

Новости Беларуси. Одной из самых острых проблем в спорте был и остается допинг. Случаи приема спортсменами запрещенных препаратов, к сожалению, не единичны, и этим уже озадачен весь мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверии Олимпийских игр в Токио в Минске, в штаб квартире НОК, начался двухдневный международный антидопинговый семинар, на котором делятся опытом ведущие специалисты из разных стран в области спорта, медицины и образования.