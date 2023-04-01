Команда Президента одержала первую победу в финале любительского турнира по хоккею

Новости Беларуси. Победы не только на политической арене, но и на льду. Отработав 31 марта четыре с половиной часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года, Послание белорусскому народу и Национальному собранию, уже сегодня, 1 апреля, Президент встал на коньки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда главы государства претендует на главный трофей XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Состоялась первая финальная игра. В соперниках – коллектив Минской области. Ровно год назад именно эти дружины также оспаривали первенство в турнире. Сегодня для одних игра была за сохранение престижа, для других – во что бы то ни стало взять реванш.

Напомним, серия длится до двух побед, времени на раскачку нет, поэтому с первых секунд матча участники главного старта ринулись покорять победную вершину. Команды продемонстрировали такой класс игры, что даже спортивные специалисты со стажем не смогли скрыть восторга.

Алексей Богданов, председатель Федерации каратэ Беларуси:

Настолько искренние эмоции. Такая бескомпромиссная борьба, что, даже ходя на профессиональные матчи, мы так не болеем, так не хлопаем в ладоши и так не кричим. Даже голос немного сорвали. Поэтому очень рады за команды, которые сегодня играли. Болели за победу президентской команды, конечно. Но Минская область показала достойный хоккей. Была очень закручена интрига, никто до конца не знал, как сложится игра. Поэтому поздравляем победителей. И очень рады за качественный хоккей. «Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплев – о хоккейном матче с участием Президента. Читайте здесь.