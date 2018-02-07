«Я очень рад, что мы принимаем эти игры». Южная Корея накануне Олимпиады

Новости Беларуси. Флаг Беларуси отныне развивается над олимпийской деревней в Пхенчхане. 7 февраля прошла церемония его поднятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшее событие, предваряющее Игры и символизирующее о готовности нашей сборной к борьбе. И сегодня же стало известно имя белорусского знаменосца. Это олимпийская чемпионка зимних Игр в Сочи фристайлистка Алла Цупер.

За последними приготовлениями к Играм пристально следят журналисты со всего мира. В Пхенчхане находится и наша съемочная группа. Сейчас на прямую связь со студией выходит моя коллега Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Олимпийский привет, Минск. Здесь, в Корее, уже глубокая ночь, но город по-прежнему не спит. Страна отсчитывает буквально последние часы до главных стартов четырехлетия.

Сегодня произошло, пожалуй, самое важное предолимпийское событие. В деревне, где размещены наши спортсмены, подняли государственный флаг Республики Беларусь. В торжественной церемонии приняли участие наши спортсмены, тренерский состав и представители официальной делегации. «Мы ощущаем поддержку всей страны»: Домрачева о поднятии белорусского флага в олимпийской деревне

Олимпиада, как и любое событие мирового масштаба, приковывает к себе внимание. Новости мгновенно разлетаются по миру. То же самое было с недавним вирусом, который сразил больше 1000 сотрудников службы безопасности. Но корейцы демонстрируют уверенности в том, что ничто не помешает Играм состояться. 1200 охранников отстранили от работы в Пхёнчхане из-за норовирусной инфекции

Юлия Бешанова:

Интересный момент: нам в самолеты выдали карту, на которой обозначены наиболее опасные в смысле заражения вирусом районы. В аэропорту встречает первым вовсе не олимпийский символ Сухоран, а медики, которые, прежде чем дать допуск в страну, у всех обязательно проверяют температуру. Сами корейцы очень гордятся возможностью принимать у себя Игры, тем более достались они им очень нелегко, только с третьей попытки. До этого Пхенчхан проигрывал борьбу Ванкуверу и Сочи.

Горожане:

Я очень горд. Прошлые летние Игры дали толчок нашей экономике и обществу. Я очень рад, что мы принимаем эти Игры.

Совсем скоро пройдет открытие Олимпиады, и это здорово. Я надеюсь, что мне удастся все-таки увидеть это зрелище своими глазами. Белорусская команда – 32 атлета – уже в сборе и готова сразиться за олимпийский пьедестал. Мы будем представлены в шести дисциплинах, и практически в каждом виде спорта у нас есть неплохие шансы. Начнут борьбу наши биатлонистки. Уже на следующий день после открытия Олимпиады они поспорят за медали в спринте. Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?

Организовано все на самом высоком уровне, но вот погодные условия для спортсменов довольно специфические: аномально холодные температуры для здешних широт и влажность. При этом снег на трассах искусственный. Казалось, он должен быть быстрее, но климат делает свое дело. Спортсмены отмечают, что скорости это отнюдь не добавляет. «Порывистый ветер дует всё время». Юрий Альберс – о погоде в Пхёнчхане и настроении белорусских олимпийцев