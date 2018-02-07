Александра Саснович о матче Кубка Федерации против Германии: Мы равны, но по рейтингу мы фавориты

Наивысший рейтинг в индивидуальном разряде в команде Германии, которая 10 февраля выступит против сборной Беларуси на Кубке Федерации по теннису в первом круге Мировой группы, у Татьяны Мария – 46 позиция. Ей составят компанию Антония Лоттнер (149), дебютантка феткапа Анна-Лена Фридзам (367 номер мирового рейтинга) и Анна-Лена Гренефельд (21 парный игрок).

Владимир Дубров, капитан женской команды Беларуси по теннису:

В принципе, мы ожидали, что будет и Гергес, и Кербер, но решил пока не привлекать их, а дать возможность выступать в личных турнирах. То есть сделаем как бы перерыв. Но в то же время тот состав, который приехал – они не такие уж слабые. То есть фактически мы равны, но где-то даже у них преимущество в опыте. Что они более опытные, у них хороший парный игрок.

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:

Команда Германии на самом деле очень сильная. Первый номер – Мария, со своим стилем игры, которая играет в защите. Очень цепкая. Эти медленные корты ей будут подходить хорошо.

Мы равны, но по рейтингу мы фавориты. Это впервые за все матчи, что мы играем дома, мы фавориты. Должен получиться интересный матч, все хотят победить. Поэтому хочу, чтобы за нас болели. Я уверена, что за нас будут болеть. Чтобы приходили, кричали, болели с плакатами «Вперед, Беларусь!»