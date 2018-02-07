Олимпиада-2018. Стало известно имя знаменосца сборной Беларуси

Новости Беларуси. Фристайлистка Алла Цупер будет знаменосцем сборной Беларуси на открытии Игр в Пхёнчхане.

Как сообщает НОК со ссылкой на шефа миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018 Александра Бараулю, Алла Цупер – это наиболее подходящая кандидатура.

Спортсмена-знаменосца выбирали с учетом графика соревнований и подготовки спортсменов к ним.

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018:

Знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхёнчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор.