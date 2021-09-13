Пляжный футбол. Белорусы впервые завоевали серебро Евролиги

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала серебряным призером Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12 сентября в решающем поединке Суперфинала белорусы уступили команде Португалии со счетом 4:7.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала серебряным призером Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12 сентября в решающем поединке Суперфинала белорусы уступили команде Португалии со счетом 4:7.
В начале матча наша дружина заработала пенальти, но, к сожалению, этим не воспользовалась. После этого хозяева турнира прочно завладели инициативой и шесть раз подряд поразили ворота соперников. Белорусы активировались лишь в третьем периоде, где заиграли в полную силу и смогли отличиться четыре раза, но догнать ушедших в отрыв португальцев не удалось.
Для сборной это лучший результат за все время выступлений в Евролиге. До этого белорусы дважды подряд финишировали пятыми.