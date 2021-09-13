Пляжный футбол. Белорусы впервые завоевали серебро Евролиги

В начале матча наша дружина заработала пенальти, но, к сожалению, этим не воспользовалась. После этого хозяева турнира прочно завладели инициативой и шесть раз подряд поразили ворота соперников. Белорусы активировались лишь в третьем периоде, где заиграли в полную силу и смогли отличиться четыре раза, но догнать ушедших в отрыв португальцев не удалось.