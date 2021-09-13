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Пляжный футбол. Белорусы впервые завоевали серебро Евролиги

13 сентября 2021 12:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала серебряным призером Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12 сентября в решающем поединке Суперфинала белорусы уступили команде Португалии со счетом 4:7.

Пляжный футбол. Белорусы впервые завоевали серебро Евролиги-1

В начале матча наша дружина заработала пенальти, но, к сожалению, этим не воспользовалась. После этого хозяева турнира прочно завладели инициативой и шесть раз подряд поразили ворота соперников. Белорусы активировались лишь в третьем периоде, где заиграли в полную силу и смогли отличиться четыре раза, но догнать ушедших в отрыв португальцев не удалось.

Пляжный футбол. Белорусы впервые завоевали серебро Евролиги-4

Для сборной это лучший результат за все время выступлений в Евролиге. До этого белорусы дважды подряд финишировали пятыми.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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