«Я немножко мир опередил лет на 20». Пообщались с легендарным тренером Владимиром Шантаровичем

Летние виды спорта выходят на первый план. На неделе Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определил сильнейших в 18 дисциплинах, сообщили в программе «Спорттаймер». Обычно данный старт являлся всегда отбором на международные турниры, гребцы выходили на пик своей формы. В сегодняшних реалиях принято решение оставить соревнования главными отечественными и также быть на гребне волны (это о результатах). Многие лидеры были заявлены почти во всех видах программы для себя возможных. Оценка выступлений специалистов уже имеется, ну кто, как не тренерский штаб, может сказать: получилось или нет. Владимир Владимирович Шантарович, тренер-легенда, он 50 лет в гребле и почти всегда в роли главкома. Он даже женился на девушке, для которой гребля была жизнью. «Не знаю, станут ли они великими, он или она, но я знаю, что может состояться прекрасная семейная пара» Юлия Силипицкая, СТВ:

А трудно, кстати, в таких регалиях: тренер, а она спортсменка?

Владимир Шантарович, старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Ничего трудного в жизни нет. Многие придумывают эти все трудности. Если ты это все строишь от души, это все льется само собой. Не надо ничего мудрить. И ни от кого не надо прятаться. Я – своим спортсменам: да не прячьтесь. Я знаю, мальчик с девочкой в команде, встречайтесь, не надо прятаться. Юлия Силипицкая:

А это хорошо? Владимир Шантарович:

Это очень хорошо. Юлия Силипицкая:

Почему? Владимир Шантарович:

Не знаю, станут ли они великими, он или она, но я знаю, что может состояться прекрасная семейная пара, которая будет любить спорт высших достижений. Будут вести своих деток в секции, необязательно в греблю. Я за такое понимание жизни. Юлия Силипицкая:

Все-таки вам повезло с женой. Владимир Шантарович:

Думаю, да. Юлия Силипицкая:

А с ребенком?

Владимир Шантарович:

Тоже. Юлия Силипицкая:

Умный? Владимир Шантарович:

Я скажу, да. Магистратура, аспирантура, кандидатская диссертация. Я больше был критиком, а он исправлялся и что-то там решал. А потом замещение вакантных должностей было в Казахстане, он подал документы на тренера – приехал главным тренером. Юлия Силипицкая:

А где он сейчас? Владимир Шантарович:

Девять лет он в Казахстане отработал, а сейчас главный тренер нашего дружественного государства Турция. Юлия Силипицкая:

Вы надеялись на него как на спортсмена? Владимир Шантарович:

Нет. Потому что это совсем другое – тренировать сына. Я как сегодня понимаю, это было как такая развлекуха. Юлия Силипицкая:

То есть вы развлекались так. А кем вы хотели стать, когда были маленьким? «Любой успех – это слагаемое»

Владимир Шантарович:

Мне казалось, что я больше к воде тянулся. И мне казалось, что моряком. Юлия Силипицкая:

Капитаном обязательно или боцманом? Что вас притягивало в жизни моряцкой? Владимир Шантарович:

Мне кажется, сама жизнь моряцкая. Эта романтика… Юлия Силипицкая:

А вам не кажется, что у вас, в общем-то, сейчас эта романтика. Владимир Шантарович:

Сегодня спорт высших достижений, я скажу, там говорят, что это тканевое дыхание или что там еще мудрят наши ученые – я говорю: нет, это простая арифметика. Есть свой круг общения, свой круг консультантов, всегда есть. Это биохимики, биологи, физиологи, генетики. Биохимик у меня уже 15 лет. Юлия Силипицкая:

И сейчас? Владимир Шантарович:

И сейчас он со мной присутствует. Уже четыре, сколько там, три белорусских Олимпиады. Такая уже у меня ситуация была и в Советском союзе, свой биохимик, группа своих массажистов, психологов. Вот, сегодня Шантарович пишет стратегию, методики какие-то и прислушивается ко всему.

Юлия Силипицкая:

Вы слушаете окружающих? Владимир Шантарович:

Всех. Любой успех – это слагаемое. И я очень хочу, пытаюсь написать эту книгу «Слагаемые успеха», где будут присутствовать селекционный отбор, где будут присутствовать силовые компоненты, генетика, физиология, биохимия… Юлия Силипицкая:

Вы в процессе? Владимир Шантарович:

Да. Она нарабатывается. И когда-нибудь она выйдет. Юлия Силипицкая:

А будете переписывать, то есть назад возвращаться, редактировать? «Сейчас Париж 50 на 50 у нас»

Владимир Шантарович:

Конечно. Победа, допустим, на Олимпийских играх – это подвиг. Ты совершил подвиг, ты герой. Тренер предпосылки и основные моменты сделал этой победы, этому подвигу. Я хочу, чтобы у меня получилась шестая Олимпиада. Юлия Силипицкая:

Вы имеете в виду про Париж или еще дальше? Владимир Шантарович:

Сейчас Париж 50 на 50 у нас. И я всем спортсменам тоже своим объявляю: ребята, будет еще одна Олимпиада. Настраивайтесь, вы еще очень молоды. Всем, кому 25, что такое 29? Еще подождать до 30, режим по выносливости – можно и 36. Спортсмену из Новой Зеландии 36. Юлия Силипицкая:

Многие и в 40, другие виды спорта, правда. Владимир Шантарович:

У нас есть спортсменка из Швеции, двойка, 500, в 42 года или она в 45, она в 45. Юлия Силипицкая:

Это уникальный спортсмен по возрасту или все-таки уникальная методика группы лиц, которые ведут их?

Владимир Шантарович:

Тут можно тоже как-то разграничить понимание. Стабилизация результата при любых развитиях – это все физиология. Если бы мы точно имели общение, там, наш организм металлический, а здесь у нас живая ткань, износ идет, проводимость мышечная, суставы. Поэтому определенный уровень, высокий уровень достигается и идет поддержание этого уровня. Но дальше идет психология, мобилизация. И еще есть патриотизм. Патриотизм вступает в силу. И флаг, и гимн страны, корми или не корми его, не плати ему, он без этого жить не может. И он считает, что это его профессиональная деятельность. Победил – это победа экономическая, престиж страны. Ради этого многие живут. Мы завершили выступление первого Кубка Республики Беларусь этого сезона. Юлия Силипицкая:

Надеюсь, вы довольны? Владимир Шантарович:

Да. Уже по этим стартам я вижу, что то, что мы провели четыре месяца в зале, оно не проходит даром. Юлия Силипицкая:

Вы самый, не побоюсь этого слова, успешный тренер в нашей стране. За свои 50-летний стаж вы всегда были в фарватере. Многие на вас учились, многие были вашим инструментом и вашим материалом. Потом пришел какой-то момент, вас разгрузили. Нет этой приставки главный тренер, вы стали старшим тренером. Что-то изменилось? Сложно ли готовиться в условиях ограничений?

Владимир Шантарович:

Ничего не изменилось. Консультации – никаких проблем. Юлия Силипицкая:

А идут за консультациями? Владимир Шантарович:

Я немножко мир опередил лет на 20. Юлия Силипицкая:

Вы можете сейчас на своих знаниях дрейфовать? Владимир Шантарович:

Я теперь могу только то, что я имею, на десятку лет вперед, только могу еще уйти дальше. Юлия Силипицкая:

Вы не беретесь за девушек как-то по-особенному? Владимир Шантарович:

Нет, я могу элементарно. Для меня удовольствие работать и с девочками, и с парнями. Я могу иногда напыжиться. Но сам понимаю, что если ты имеешь диплом педагога, ты должен заниматься педагогикой. Я тебя разгоню – ничего этого не должно присутствовать вообще. Ты же обращаешь внимание и предъявляешь претензии к способному. Рядового ты можешь не заметить. А ты же к способному, талантливому, я вообще не разбрасываюсь такими словами.

Юлия Силипицкая:

А есть талант? Владимир Шантарович:

Только предрасположенность. А талант – это работоспособность. Юлия Силипицкая:

Насколько сложно сейчас готовиться с обстановкой ограничений? Владимир Шантарович:

Все зависит сегодня от учителя, от педагога. У нас сегодня, объясняю, есть олимпийская хартия. И нарушение ее – это самая страшная позиция МОК. Сегодня в режиме МОК руководители (я их называю «каша манная»), они не прибились никуда. Какие могут быть ограничения? Какие могут быть расписки? Флаг, без флага… Нет такого понятия в спорте, поэтому я объясняю: рано или поздно, долго это не может затянуться. Но какой-то фрагмент времени нужно потерпеть. Юлия Силипицкая:

Просто потерпеть, как на базовой подготовке? Владимир Шантарович:

Да, психологически потерпеть. А что ему делать, если ему 36? Ничего не делать, упереться. И если ты живешь этим, идти на Олимпийские игры следующие, готовиться. А дальше время покажет. «Будет очень правильное решение – не участвовать в таких Олимпийских играх, без флага»

Юлия Силипицкая:

Чемпионат мира будет в этом году в Дуйсбурге, в Германии. Он будет уже олимпийской квалификации? Владимир Шантарович:

Не будет его. Нет, он будет, нас там, скорее всего, не будет. Юлия Силипицкая:

У нас есть вообще шансы попасть в Париж? Владимир Шантарович:

Они сужаются с каждым днем. Будет очень правильное решение – не участвовать в таких Олимпийских играх, без флага. Не надо игнорировать, ничего. Готовиться к Олимпийским играм, показывать результат, собраться в каком-то месте. Выбрать какую-то страну для проведения этого вида спорта. Привезти и показать мировые рекорды. Юлия Силипицкая:

Какая ваша цель в вашей работе?