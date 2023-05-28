«Я немножко мир опередил лет на 20». Пообщались с легендарным тренером Владимиром Шантаровичем

Летние виды спорта выходят на первый план. На неделе Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определил сильнейших в 18 дисциплинах, сообщили в программе «Спорттаймер». Обычно данный старт являлся всегда отбором на международные турниры, гребцы выходили на пик своей формы. В сегодняшних реалиях принято решение оставить соревнования главными отечественными и также быть на гребне волны (это о результатах). Многие лидеры были заявлены почти во всех видах программы для себя возможных.
Оценка выступлений специалистов уже имеется, ну кто, как не тренерский штаб, может сказать: получилось или нет. Владимир Владимирович Шантарович, тренер-легенда, он 50 лет в гребле и почти всегда в роли главкома. Он даже женился на девушке, для которой гребля была жизнью.
«Не знаю, станут ли они великими, он или она, но я знаю, что может состояться прекрасная семейная пара»
Юлия Силипицкая, СТВ:
А трудно, кстати, в таких регалиях: тренер, а она спортсменка?
Владимир Шантарович, старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Ничего трудного в жизни нет. Многие придумывают эти все трудности. Если ты это все строишь от души, это все льется само собой. Не надо ничего мудрить. И ни от кого не надо прятаться. Я – своим спортсменам: да не прячьтесь. Я знаю, мальчик с девочкой в команде, встречайтесь, не надо прятаться.
Юлия Силипицкая:
А это хорошо?
Владимир Шантарович:
Это очень хорошо.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Владимир Шантарович:
Не знаю, станут ли они великими, он или она, но я знаю, что может состояться прекрасная семейная пара, которая будет любить спорт высших достижений. Будут вести своих деток в секции, необязательно в греблю. Я за такое понимание жизни.
Юлия Силипицкая:
Все-таки вам повезло с женой.
Владимир Шантарович:
Думаю, да.
Юлия Силипицкая:
А с ребенком?
Владимир Шантарович:
Тоже.
Юлия Силипицкая:
Умный?
Владимир Шантарович:
Я скажу, да. Магистратура, аспирантура, кандидатская диссертация. Я больше был критиком, а он исправлялся и что-то там решал. А потом замещение вакантных должностей было в Казахстане, он подал документы на тренера – приехал главным тренером.
Юлия Силипицкая:
А где он сейчас?
Владимир Шантарович:
Девять лет он в Казахстане отработал, а сейчас главный тренер нашего дружественного государства Турция.
Юлия Силипицкая:
Вы надеялись на него как на спортсмена?
Владимир Шантарович:
Нет. Потому что это совсем другое – тренировать сына. Я как сегодня понимаю, это было как такая развлекуха.
Юлия Силипицкая:
То есть вы развлекались так. А кем вы хотели стать, когда были маленьким?
«Любой успех – это слагаемое»
Владимир Шантарович:
Мне казалось, что я больше к воде тянулся. И мне казалось, что моряком.
Юлия Силипицкая:
Капитаном обязательно или боцманом? Что вас притягивало в жизни моряцкой?
Владимир Шантарович:
Мне кажется, сама жизнь моряцкая. Эта романтика…
Юлия Силипицкая:
А вам не кажется, что у вас, в общем-то, сейчас эта романтика.
Владимир Шантарович:
Сегодня спорт высших достижений, я скажу, там говорят, что это тканевое дыхание или что там еще мудрят наши ученые – я говорю: нет, это простая арифметика. Есть свой круг общения, свой круг консультантов, всегда есть. Это биохимики, биологи, физиологи, генетики. Биохимик у меня уже 15 лет.
Юлия Силипицкая:
И сейчас?
Владимир Шантарович:
И сейчас он со мной присутствует. Уже четыре, сколько там, три белорусских Олимпиады. Такая уже у меня ситуация была и в Советском союзе, свой биохимик, группа своих массажистов, психологов. Вот, сегодня Шантарович пишет стратегию, методики какие-то и прислушивается ко всему.
Юлия Силипицкая:
Вы слушаете окружающих?
Владимир Шантарович:
Всех. Любой успех – это слагаемое. И я очень хочу, пытаюсь написать эту книгу «Слагаемые успеха», где будут присутствовать селекционный отбор, где будут присутствовать силовые компоненты, генетика, физиология, биохимия…
Юлия Силипицкая:
Вы в процессе?
Владимир Шантарович:
Да. Она нарабатывается. И когда-нибудь она выйдет.
Юлия Силипицкая:
А будете переписывать, то есть назад возвращаться, редактировать?
«Сейчас Париж 50 на 50 у нас»
Владимир Шантарович:
Конечно. Победа, допустим, на Олимпийских играх – это подвиг. Ты совершил подвиг, ты герой. Тренер предпосылки и основные моменты сделал этой победы, этому подвигу. Я хочу, чтобы у меня получилась шестая Олимпиада.
Юлия Силипицкая:
Вы имеете в виду про Париж или еще дальше?
Владимир Шантарович:
Сейчас Париж 50 на 50 у нас. И я всем спортсменам тоже своим объявляю: ребята, будет еще одна Олимпиада. Настраивайтесь, вы еще очень молоды. Всем, кому 25, что такое 29? Еще подождать до 30, режим по выносливости – можно и 36. Спортсмену из Новой Зеландии 36.
Юлия Силипицкая:
Многие и в 40, другие виды спорта, правда.
Владимир Шантарович:
У нас есть спортсменка из Швеции, двойка, 500, в 42 года или она в 45, она в 45.
Юлия Силипицкая:
Это уникальный спортсмен по возрасту или все-таки уникальная методика группы лиц, которые ведут их?
Владимир Шантарович:
Тут можно тоже как-то разграничить понимание. Стабилизация результата при любых развитиях – это все физиология. Если бы мы точно имели общение, там, наш организм металлический, а здесь у нас живая ткань, износ идет, проводимость мышечная, суставы. Поэтому определенный уровень, высокий уровень достигается и идет поддержание этого уровня. Но дальше идет психология, мобилизация. И еще есть патриотизм. Патриотизм вступает в силу. И флаг, и гимн страны, корми или не корми его, не плати ему, он без этого жить не может. И он считает, что это его профессиональная деятельность. Победил – это победа экономическая, престиж страны. Ради этого многие живут. Мы завершили выступление первого Кубка Республики Беларусь этого сезона.
Юлия Силипицкая:
Надеюсь, вы довольны?
Владимир Шантарович:
Да. Уже по этим стартам я вижу, что то, что мы провели четыре месяца в зале, оно не проходит даром.
Юлия Силипицкая:
Вы самый, не побоюсь этого слова, успешный тренер в нашей стране. За свои 50-летний стаж вы всегда были в фарватере. Многие на вас учились, многие были вашим инструментом и вашим материалом. Потом пришел какой-то момент, вас разгрузили. Нет этой приставки главный тренер, вы стали старшим тренером. Что-то изменилось?
Сложно ли готовиться в условиях ограничений?
Владимир Шантарович:
Ничего не изменилось. Консультации – никаких проблем.
Юлия Силипицкая:
А идут за консультациями?
Владимир Шантарович:
Я немножко мир опередил лет на 20.
Юлия Силипицкая:
Вы можете сейчас на своих знаниях дрейфовать?
Владимир Шантарович:
Я теперь могу только то, что я имею, на десятку лет вперед, только могу еще уйти дальше.
Юлия Силипицкая:
Вы не беретесь за девушек как-то по-особенному?
Владимир Шантарович:
Нет, я могу элементарно. Для меня удовольствие работать и с девочками, и с парнями. Я могу иногда напыжиться. Но сам понимаю, что если ты имеешь диплом педагога, ты должен заниматься педагогикой. Я тебя разгоню – ничего этого не должно присутствовать вообще. Ты же обращаешь внимание и предъявляешь претензии к способному. Рядового ты можешь не заметить. А ты же к способному, талантливому, я вообще не разбрасываюсь такими словами.
Юлия Силипицкая:
А есть талант?
Владимир Шантарович:
Только предрасположенность. А талант – это работоспособность.
Юлия Силипицкая:
Насколько сложно сейчас готовиться с обстановкой ограничений?
Владимир Шантарович:
Все зависит сегодня от учителя, от педагога. У нас сегодня, объясняю, есть олимпийская хартия. И нарушение ее – это самая страшная позиция МОК. Сегодня в режиме МОК руководители (я их называю «каша манная»), они не прибились никуда. Какие могут быть ограничения? Какие могут быть расписки? Флаг, без флага… Нет такого понятия в спорте, поэтому я объясняю: рано или поздно, долго это не может затянуться. Но какой-то фрагмент времени нужно потерпеть.
Юлия Силипицкая:
Просто потерпеть, как на базовой подготовке?
Владимир Шантарович:
Да, психологически потерпеть. А что ему делать, если ему 36? Ничего не делать, упереться. И если ты живешь этим, идти на Олимпийские игры следующие, готовиться. А дальше время покажет.
«Будет очень правильное решение – не участвовать в таких Олимпийских играх, без флага»
Юлия Силипицкая:
Чемпионат мира будет в этом году в Дуйсбурге, в Германии. Он будет уже олимпийской квалификации?
Владимир Шантарович:
Не будет его. Нет, он будет, нас там, скорее всего, не будет.
Юлия Силипицкая:
У нас есть вообще шансы попасть в Париж?
Владимир Шантарович:
Они сужаются с каждым днем. Будет очень правильное решение – не участвовать в таких Олимпийских играх, без флага. Не надо игнорировать, ничего. Готовиться к Олимпийским играм, показывать результат, собраться в каком-то месте. Выбрать какую-то страну для проведения этого вида спорта. Привезти и показать мировые рекорды.
Юлия Силипицкая:
Какая ваша цель в вашей работе?
Владимир Шантарович:
У нас мужики-каноисты, олимпийские чемпионы, байдарка – мужики, девочки рядом. Я хочу, чтобы мы отличились в этом женском исполнении.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас мечта женской байдарки?
Владимир Шантарович:
И я потихонечку присматриваюсь к этому, реально или не реально. Реально было в Токио. Сейчас тоже реально. Та мудрость, которая постигла наших девчонок, заход на четвертый виток, его было бы хорошо завершить.
Юлия Силипицкая:
Все идет к тому, что они это могут?
Владимир Шантарович:
Реально могут.