Какой он – любительский баскетбол в Беларуси? Познакомились с членами одной из команд и побывали на матче

Вы знали, что в Беларуси есть целая любительская баскетбольная лига? Парни разных профессий собираются, тренируются и готовятся серьезно, чтобы победить. Сюжет Артема Шукаловича в программе «Спорттаймер».

Белорусский баскетбол. Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите эту фразу? Большинство вспомнит столичный клуб «Минск», бессменный флагман мужского чемпионата страны. Фанатам же женского спорта на ум сразу придут дружины «Горизонт» и «Олимпия». У первой – шесть главных трофеев женского чемпионата, у второй – восемь. И это не считая кубков страны. А тем, кто следит за трендами, может быть ближе баскетбол три на три, который сейчас активно развивается в нашей стране. И там у нас очень хорошие перспективы. Я же предлагаю обратить свой взор в другую сторону. Прямо противоположную спорту профессиональному. На любителей. А конкретно – на Непрофессиональную баскетбольную лигу.

Команда Old School выступает в третьем дивизионе НБЛ. Этот сезон для коллектива дебютный. Тренировки несколько раз в неделю. Строго по вечерам, потому что совмещать их игрокам нужно с работой. Но подход серьезный. Начинается каждая встреча с общения дружины с тренером.

– Давайте начинать традиционно, как мы начинаем. Поработаем сегодня.

– Вместе! Old School!

Илья Обухович, тренер команды Непрофессиональной баскетбольной лиги:

Мы договорились, что будем планировать профессиональный подход в Непрофессиональной баскетбольной лиге. Очень важно в самом начале пути проговорить правила. Правила, по которым мы живем и работаем. Да, профессиональное – это работа, а любительское – это жизнь. Уважение и доверие – это основные два момента, которые в команде с самого начала. Микроклимат – это очень важно. После обстоятельного разговора стартует тренировка. Коллектив любительский, и игрокам приходится совмещать несколько ролей. Например, разминкой рулит капитан.

Начинаем стандартно: проход, передача, следующий. Два шага. Пошел. Два шага с ведением, передача. Добегаем до линии, добегаем до центра. Спокойно работаем.

Виталий Радюк, капитан команды Непрофессиональной любительской лиги:

Мы работаем в команде. Здесь нет какого-то сверхразделения. Мы делаем общее дело. Все справляются. Здесь все, кто бегает, просто любят в баскетбол играть. Многие из нас уже играли в детстве вместе. Это компания, которая любит играть. Тренировки проходят плодотворно. Из-за их малого количества из каждой встречи коллектива стараются выжать максимум. И игроки не отлынивают. А держится все на энтузиазме.

Андрей Кидышко, игрок команды Непрофессиональной любительской лиги:

Мы все немножко болеем, болеем спортом, баскетболом. Несмотря на усталость, загруженность в графике у кого-то дикая, кто-то с опозданием, но все приходим и все тренируемся.

Станислав Дворецкий, игрок команды Непрофессиональной любительской лиги:

Я с баскетболом во второго класса школы. Удалось мне позаниматься и профессионально. Я влюбился в эту игру, и на протяжении всей сознательной жизни с того времени она меня сопровождает и возвращает на паркет. В чем мотивация? У всех на этот вопрос свой ответ. Баскетбол в жизни каждого игрока команды занимает особое место.

Это неотъемлемая часть моей жизни – спорт, движение. Я просто люблю это дело. Для меня это любовь.

Это способ перезагрузиться, отвлечься, подумать о каких-то отвлеченных моментах, побыть с командой.

Это то, что заставляет радоваться, улыбаться, помогает расслабиться, приносит дополнительную радость.

Баскетбол для меня – это мечта, которая становится реальностью. Прямо на глазах у меня это происходит. Я в этом участвую. Ребята мне в этом помогают. И вот близятся выходные. А значит, день игры.

Вот и закончилась рабочая неделя. Выходные, игра. Я думаю, что не зря тренировался, должно все получиться. Я же буду заниматься любимым делом.

Воскресный матч для Old School один из важнейших в сезоне. На кону шанс выйти в финал дивизиона. Нервы на пределе, и на старте это дает о себе знать. Первая четверть проходит не так, как хотелось бы. Соперник впереди. Однако уже после перерыва удается нащупать нить игры и перевернуть ход встречи. Теперь уже оппонент вынужден догонять. Хоть играют и любители, сразу так и не скажешь. Да, местами подводит техника, не хватает сил и выносливости. Но все это компенсируется желанием побеждать. Можно здесь увидеть и зрелищные трехочковые, и красивые проходы под кольцо. Все то, что так любят фанаты баскетбола. И вот близится развязка. Old School, захватив преимущество, не упускают его до самого занавеса. Итог – победа 68:57. А счет в полуфинальной серии до двух побед – 1:0.

Илья Обухович:

Мы не проснулись. Это классика. Нужно играть с самого начала с полной отдачей. Мы присматривались, мы наблюдали за тем, что происходит. И потом, после того как мы включились на полную, потому что это все-таки полуфинал, все стало получаться. Стали играть свою игру. В начале было волнение определенное. А соперник был на кураже. Мы прошли целый сезон, 12 игр, мы прошли второй этап, прошли четвертьфинал. И за это время выработалась какая-то модель поведения. Мы с ребятами договорились, что на скамейке только позитив. Главное – перед второй игрой не думать: а, есть еще третья. Нет третьей игры, есть только вторая. И мы договорились плей-офф так и пройти. 2:0, 2:0. И дальше, как сложится. Поэтому у нас есть преимущество, и это хорошо. После дуэли еще долго не затихают обсуждения состоявшегося матча. Разбор ошибок коллективу еще предстоит. Главное – не потерять настрой.