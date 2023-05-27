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Чемпионат Беларуси по футболу. «Нафтан» уступил «Ислочи» – результаты дня

27 мая 2023 19:02
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 мая, тремя матчами продолжился 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси. «Нафтан» в домашнем матче с минимальным счетом уступил «Ислочи» – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нафтан» уступил «Ислочи» – результаты дня-1

Брестские «динамовцы» на выезде потерпели поражение 0:1 от «Энергетика-БГУ». Клуб «Минск» принимает столичное «Динамо». Итоговый счет – 1:1. 

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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