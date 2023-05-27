Чемпионат Беларуси по футболу. «Нафтан» уступил «Ислочи» – результаты дня

Новости Беларуси. Сегодня, 27 мая, тремя матчами продолжился 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси. «Нафтан» в домашнем матче с минимальным счетом уступил «Ислочи» – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».