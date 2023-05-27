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Белорусские велогонщики успешно выступают на Гран-при Москвы. Какие медали завоевали 27 мая?

27 мая 2023 19:01
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Новости Беларуси. На соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы продолжают успешно выступать белорусские гонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские велогонщики успешно выступают на Гран-при Москвы. Какие медали завоевали 27 мая? -1

27 мая в гонке с выбыванием у юниорок золото завоевала Полина Конрад. Серебряная награда в активе Аделины Сакун. У женщин в гонке с выбыванием не было равных белоруске Каролине Бирюк. Бронзу в этой дисциплине добыла Таисия Наскович. В гонке с выбыванием у мужчин серебро досталось представителю Беларуси Мамыру Сташу, а бронза Евгению Корольку. 

# Велоспорт # Фотофакт

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