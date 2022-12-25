Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться

Новости Беларуси. Еще одна медаль у белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка Содружества. Во второй соревновательный день сильнейших определяли в масс-стартах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завоевать бронзу удалось белорусу Никите Лобастову. Наш земляк допустил всего один промах при стрельбе и финишировал на третьей позиции.