Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться

Новости Беларуси. Еще одна медаль у белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка Содружества. Во второй соревновательный день сильнейших определяли в масс-стартах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завоевать бронзу удалось белорусу Никите Лобастову. Наш земляк допустил всего один промах при стрельбе и финишировал на третьей позиции.
Отметим, Антон Смольский стартовал в желтой майке лидера, но не смог чисто справиться с огневыми рубежами. Три штрафных круга не позволили ему добраться до пьедестала почета. В результате – четвертое место. Несмотря на это, Смольский продолжает возглавлять общий зачет Кубка Содружества.
Антон Смольский, лидер общего зачета «Кубка Содружества» по биатлону:
Не было никаких помех сегодня, очень спокойная ветровая обстановка. Я думаю, промахи чисто с психологической точки зрения. Конечно, да, ребята сегодня оказались сильнее, но мы тоже даем бой и готовы бороться.
Что касается женщин, то лидер нашей дружины Динара Алимбекова после побед в суперспринте и масс-старте обосновалась на 2-й позиции в генерале. Четвертый этап Кубка Содружества пройдет в Раубичах с 19 по 22 января.
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