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Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться

25 декабря 2022 10:28
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Новости Беларуси. Еще одна медаль у белорусских биатлонистов на третьем этапе Кубка Содружества. Во второй соревновательный день сильнейших определяли в масс-стартах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завоевать бронзу удалось белорусу Никите Лобастову. Наш земляк допустил всего один промах при стрельбе и финишировал на третьей позиции.

Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться-1

Отметим, Антон Смольский стартовал в желтой майке лидера, но не смог чисто справиться с огневыми рубежами. Три штрафных круга не позволили ему добраться до пьедестала почета. В результате – четвертое место. Несмотря на это, Смольский продолжает возглавлять общий зачет Кубка Содружества.

Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться-4

Антон Смольский, лидер общего зачета «Кубка Содружества» по биатлону:
Не было никаких помех сегодня, очень спокойная ветровая обстановка. Я думаю, промахи чисто с психологической точки зрения. Конечно, да, ребята сегодня оказались сильнее, но мы тоже даем бой и готовы бороться.

Что касается женщин, то лидер нашей дружины Динара Алимбекова после побед в суперспринте и масс-старте обосновалась на 2-й позиции в генерале. Четвертый этап Кубка Содружества пройдет в Раубичах с 19 по 22 января.

«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону. Подробности здесь.

Антон Смольский на этапе Кубка Содружества по биатлону: ребята оказались сильнее, но мы даём бой и готовы бороться-7

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# Биатлон # Никита Лобастов # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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