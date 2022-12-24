«Строитель» обыграл «Гомель» в чемпионате Беларуси по индорхоккею

Новости Беларуси. В Минске продолжаются матчи первого тура чемпионата Беларуси по индорхоккею. В субботу, 24 декабря, состоялось 9 поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одной из дуэлей брестский «Строитель» обыграл оппонентов из «Гомеля». Брестчане уверенно стартовали и дважды поразили ворота соперников. Гомельские хоккеисты сдаваться не собирались, но отыграться не смогли. Итоговый счет 5:3 в пользу «Строителя».

Игорь Литовченко, главный тренер команды «Строитель»:

Забивали голы из игры, получилось реализовать свои моменты, получились наработки, которые мы планировали схематически. В целом самоотдача ребят понравилась. Победа есть победа, эмоции положительные, но есть недостатки, шероховатости, над которыми стоит поработать. До завтрашней игры времени мало, потому что завтра очень принципиальный соперник, хоккейный клуб «Минск». Посмотрим, проанализируем и подведем итоги.

Завершится первый тур национального первенства в воскресенье, 25 декабря. В этот день дружины проведут еще восемь матчей.