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Минское «Динамо» разгромно проиграло «Северстали», потерпев пятое поражение подряд в матче КХЛ

24 декабря 2022 20:40
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» 24 декабря на выезде встречались с череповецкой «Северсталью». К сожалению, наша команда потерпела очередное поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» разгромно проиграло «Северстали», потерпев пятое поражение подряд в матче КХЛ-1

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт отсутствовал на скамейке запасных по медицинским показаниям. Между тем игра динамовцев с непосредственным конкурентом за попадание в плей-офф не сложилась. В первом периоде минчане пропустили две шайбы. Во второй 20-минутке хозяева добавили – большинство удачно реализовал Кирилл Пилипенко. А в третьем периоде окончательный счет оформил Адам Лишка. Таким образом, минское «Динамо» проиграло со счетом 0:4 и потерпело пятое поражение подряд.

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# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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