«Я играл здесь много в Советском Союзе». Теннисный турнир на призы посольства России проходит в Минске

Дню единения народов Беларуси и России посвящается. В Минске стартовал теннисный турнир на Кубок посольства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На корт вышли политические деятели, известные спортсмены и даже космонавты. На трибунах не менее узнаваемые личности. Сегодня не самый благоприятный период для наших государств на мировых стартах, поэтому такие мероприятия дают возможность как никогда ощутить поддержку друг друга.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Понятно, что этот праздник был 2 апреля, но я думаю, что мы можем его отмечать весь месяц, весь апрель. Мы пригласили 8 пар из Беларуси и 8 пар из России, чтобы попробовать сравнить наши силы. Но здесь обязательно присутствие игроков, которые в своей жизни, кроме тенниса, чем-то и другим отличись. Сегодня, в спортивный праздник, подготовлены призы. Есть спонсоры турнира, которые предложили свою продукцию в виде призов. И, естественно, специальные призы от посольства России.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

Честно говоря, у меня немного сердце волнительно стучит. Я играл здесь много в Советском Союзе. И много матчей здесь выигрывал, и турниры выигрывал здесь, именно на этих кортах. В России мы проводим таких турниров 10-12 в год. Турниры имеют очень большую притягательную силу такой хорошей социальной направленности. Космонавт Олег Новицкий представляет Беларусь на теннисном турнире в Минске.