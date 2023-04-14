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В ЧБ по футболу стартовал 4-й тур. Результаты матчей 14 апреля

14 апреля 2023 20:04
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал четвертый тур. Сегодня, 14 апреля, в расписании значилось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В ЧБ по футболу стартовал 4-й тур. Результаты матчей 14 апреля-1

«Ислочь» обыграла «Белшину» – 2:0. Счет на 17 минуте открыл Принс, а на 70-й – Денис Митрофанов увеличил отрыв. Таким образом, «Ислочь» одержала третью «сухую» победу кряду. Сейчас в активе коллектива 9 баллов. В остальных противостояниях пятницы «Нафтан» и «Минск» сыграли в нулевую ничью. А «Славия» разгромила «Сморгонь» – 4:1.  

В ЧБ по футболу стартовал 4-й тур. Результаты матчей 14 апреля-4

15 апреля болельщиков ожидает насыщенный игровой день. В программе четыре поединка. В 18:00 свой матч начнут БАТЭ и минское «Динамо».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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