В ЧБ по футболу стартовал 4-й тур. Результаты матчей 14 апреля

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал четвертый тур. Сегодня, 14 апреля, в расписании значилось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» обыграла «Белшину» – 2:0. Счет на 17 минуте открыл Принс, а на 70-й – Денис Митрофанов увеличил отрыв. Таким образом, «Ислочь» одержала третью «сухую» победу кряду. Сейчас в активе коллектива 9 баллов. В остальных противостояниях пятницы «Нафтан» и «Минск» сыграли в нулевую ничью. А «Славия» разгромила «Сморгонь» – 4:1.