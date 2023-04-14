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«Металлург» обыграл «Неман» во втором матче финальной стадии Кубка Президента

14 апреля 2023 20:44
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Новости Беларуси. В Гродно «Металлург» со счетом 2:1 одержал победу над «Неманом» во втором матче финальной стадии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, жлобинский коллектив сравнял цифры в серии – 1:1. 

«Металлург» обыграл «Неман» во втором матче финальной стадии Кубка Президента-1

Напомним, первый поединок завершился викторией гродненцев. 14 апреля «волки» сразу ринулись в бой. Результат не заставил себя ждать. Игорь Угольников открыл счет уже на старте первого периода. Удвоить преимущество усилиями Вячеслава Грамовича удалось на первых минутах второй 20-минутки. «Неман» до ухода на перерыв минимально сократил отрыв. Поразил ворота гостей Герман Поддубный. Третий отрезок остался безголевым. В воскресенье, 16 апреля, дружины вновь выйдут на лед. Только в Жлобине.  

# Хоккей Беларуси # Игорь Угольников # Герман Поддубный # Фотофакт

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