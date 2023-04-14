«Металлург» обыграл «Неман» во втором матче финальной стадии Кубка Президента

Новости Беларуси. В Гродно «Металлург» со счетом 2:1 одержал победу над «Неманом» во втором матче финальной стадии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, жлобинский коллектив сравнял цифры в серии – 1:1.

Напомним, первый поединок завершился викторией гродненцев. 14 апреля «волки» сразу ринулись в бой. Результат не заставил себя ждать. Игорь Угольников открыл счет уже на старте первого периода. Удвоить преимущество усилиями Вячеслава Грамовича удалось на первых минутах второй 20-минутки. «Неман» до ухода на перерыв минимально сократил отрыв. Поразил ворота гостей Герман Поддубный. Третий отрезок остался безголевым. В воскресенье, 16 апреля, дружины вновь выйдут на лед. Только в Жлобине.