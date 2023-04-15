Космонавт Олег Новицкий представляет Беларусь на теннисном турнире в Минске

Олег Новицкий, герой Российской Федерации, летчик-космонавт:

Мне вдвойне приятно, что турнир проходит в Минске. Есть отличная возможность приехать домой, на родину. Планы всегда одинаковые – хочется победить, конечно. Но прекрасно понимаю, что соперники собрались достойные. И победителя определит игра. Еще больше сближения наших стран, наших народов, хотя мы никогда, в принципе, не были разобщены. Но это лишний повод встретиться, пообщаться, а может даже, после игры обсудить какие-то наболевшие вопросы.