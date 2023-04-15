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Космонавт Олег Новицкий представляет Беларусь на теннисном турнире в Минске

15 апреля 2023 13:52
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Дню единения народов Беларуси и России посвящается. В Минске стартовал теннисный турнир на Кубок посольства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космонавт Олег Новицкий представляет Беларусь на теннисном турнире в Минске-1

В программе первого соревновательного дня – групповой раунд. Отрадно, что на турнире цвета белорусского флага защищает Олег Новицкий, летчик-космонавт. Теннисной ракеткой он владеет в совершенстве.

Космонавт Олег Новицкий представляет Беларусь на теннисном турнире в Минске-4

Олег Новицкий, герой Российской Федерации, летчик-космонавт:
Мне вдвойне приятно, что турнир проходит в Минске. Есть отличная возможность приехать домой, на родину. Планы всегда одинаковые – хочется победить, конечно. Но прекрасно понимаю, что соперники собрались достойные. И победителя определит игра. Еще больше сближения наших стран, наших народов, хотя мы никогда, в принципе, не были разобщены. Но это лишний повод встретиться, пообщаться, а может даже, после игры обсудить какие-то наболевшие вопросы.

# Теннис # Олег Новицкий # Фотофакт

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