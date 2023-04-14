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Шарангович и Протас сыграли против друг друга в НХЛ

14 апреля 2023 20:07
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Белорусское дерби в НХЛ. Егор Шарангович и Алексей Протас сыграли друг против друга в главной хоккейной лиге мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Шарангович и Протас сыграли против друг друга в НХЛ-1

Их клубы «Нью-Джерси» и «Вашингтон» провели заключительную встречу регулярного чемпионата. Викторию праздновали «дьяволы» – 5:4, хотя по ходу дуэли они проигрывали – 0:3. Шарангович сделал голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2». Дальше его дружина продолжит борьбу за Кубок Стэнли в плей-офф. Протас результативными действиями не отметился и закончил матч с показателем «0». Его клуб в следующую стадию не вышел.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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