«Я готов взяться за любое дело». Интервью с новым председателем Белорусской федерации борьбы

Новости Беларуси. Алим Селимов – заслуженный мастер по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В его послужном списке значится должность генерального директора футбольного клуба «Динамо-Минск». Активно ведет работу по продвижению борьбы, участвует в своих и совместных проектах для детей. Выдвинул свою кандидатуру 25 мая на отчетно-выборной конференции, где выбирали председателя, и с разницей в три голоса победил. Алим видит развитие белорусской борьбы в новом, современном векторе. Считает, что только командой можно победить.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Мы приехали в олимпийский спортивный комплекс «Стайки». Уже готовятся к Олимпийским играм национальная команда по вольной борьбе и национальная команда по греко-римской борьбе. Нам, конечно, интересно узнать, как проходит подготовка, осталось совсем немного времени. Недавно в этом стане были перестановки. Новым председателем Белорусской федерации борьбы стал Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и экс-генеральный директор футбольного клуба «Динамо-Минск». Юлия Силипицкая:

Это мы так по-борцовски поздоровались?

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Мы постоянно в тесном контакте, передаем друг другу на уровне касаний свою доброту, уважение. Юлия Силипицкая:

То есть я получила маленькую частичку доброты сейчас? Спасибо большое. Почему ты решил выдвигать свою кандидатуру на этот пост? «Не нравились подходы, принципы, которые были в федерации»

Алим Селимов:

Мне как недавно завершившему карьеру борцу, сошедшему с ковра, еще свеженькому, не нравились подходы, принципы, которые были в федерации. Нужно шагать в ногу со временем. Мир меняется вокруг нас, мы тоже должны подстраиваться под этот мир, менять себя, подходы к своей работе. Юлия Силипицкая:

Я знаю, у вас была плотная борьба. Алим Селимов:

В три голоса. Я понимаю, что я, возможно, где-то много на себя взял. Спасибо всем людям, которые поверили в меня, пошли за мной. Соответственно, у меня сейчас очень большая ответственность. Нам некогда останавливаться, нам нужно работать – на носу Олимпиада, самый важный старт. Я всю жизнь за что-то отвечаю, никогда не боюсь трудностей, я готов взяться за любое дело.

Юлия Силипицкая:

Что еще надо для наших ребят, чтобы они успешно выступили? О подготовке к Олимпийским играм

Алим Селимов:

Все, что можно было набрать к Олимпийским играм, уже проделано. Моя миссия – создать сейчас ребятам максимально комфортные условия, чтобы они могли подвестись к Олимпийским играм. Юлия Силипицкая:

Какие задачи перед ребятами на Олимпийские игры? Алим Селимов:

Конечно же, мы хотим медали. Я думаю, что у нас из восьми лицензий на три вида будет несколько медалей как в женской вольной, так и в греко-римской борьбе.

– Как дела?

– Все хорошо.

Я требую максимальной отдачи Алим Селимов:

Федерация поменялась, поменялись люди. Я недавно был на вашем месте. Никто не будет обделен. От вас я потребую максимальной отдачи. Я думаю, что у нас получится хороший тандем работы, мы попробуем вместе что-то поменять. Если вы будете максимально отдаваться и приносить медали, у вас и деньги будут. Без вас я никто, вы моя опора, вы моя надежда. Как хорошо, что один вид борьбы от другого отделяет только шторка.

Юлия Силипицкая:

У Алима Селимова нет предубеждений, что женщина на корабле приносит неудачу, поэтому нам разрешили побывать на тренировке как у одной команды, так и у второй. Осталась пара вопросов, и мы их сейчас зададим новому председателю. «Спорт и политика не должны соприкасаться» Алим Селимов:

Тот факт, что они постоянно находятся в «Стайках», это не совсем хорошо, но это спорт, в этом есть благо. У нас новый руководитель Центра спортивных единоборств, Хмельков Сергей Васильевич. Я вам скажу – мужик. Юлия Силипицкая:

Нет ли в командах этого брожения, которое сейчас веет из политики?

Алим Селимов:

Мы должны представлять свою страну в максимально положительном образе. Я считаю, что спорт и политика не должны соприкасаться. Юлия Силипицкая:

Вернусь к Олимпийским играм. Мне кажется, что нашим ребятам будет немножко сложнее? Во-первых, прессинг по поводу флага. Кстати, приятно было стоять под флагом на пьедестале в свое время? Алим Селимов:

Я не знаю другого флага. У меня есть тот флаг, который всегда был у меня на плечах. Очень неприятно видеть дискриминацию символа твоего государства, под которым ты выступаешь, чьи цвета ты защищаешь. Я думаю, что ребята должны абстрагироваться от этого, как бы ни было сложно. Только результатом мы докажем, что мы белорусы.

– Хотим представить Хаслаханова Абубакара. Это пример мужества, пример труда. Человек является чемпионом республики. Нужно верить в себя и в тот труд, который вы делаете. Тебе, Абубакар, я желаю огромного здоровья в первую очередь и не останавливаться на достигнутом. Все впереди.

– Спасибо большое. «Если ты дурак по жизни, то ни в каком направлении не сможешь что-то сделать»