«Я готов взяться за любое дело». Интервью с новым председателем Белорусской федерации борьбы
Новости Беларуси. Алим Селимов – заслуженный мастер по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В его послужном списке значится должность генерального директора футбольного клуба «Динамо-Минск».
Активно ведет работу по продвижению борьбы, участвует в своих и совместных проектах для детей. Выдвинул свою кандидатуру 25 мая на отчетно-выборной конференции, где выбирали председателя, и с разницей в три голоса победил. Алим видит развитие белорусской борьбы в новом, современном векторе. Считает, что только командой можно победить.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы приехали в олимпийский спортивный комплекс «Стайки». Уже готовятся к Олимпийским играм национальная команда по вольной борьбе и национальная команда по греко-римской борьбе. Нам, конечно, интересно узнать, как проходит подготовка, осталось совсем немного времени. Недавно в этом стане были перестановки.
Новым председателем Белорусской федерации борьбы стал Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и экс-генеральный директор футбольного клуба «Динамо-Минск».
Юлия Силипицкая:
Это мы так по-борцовски поздоровались?
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Мы постоянно в тесном контакте, передаем друг другу на уровне касаний свою доброту, уважение.
Юлия Силипицкая:
То есть я получила маленькую частичку доброты сейчас? Спасибо большое. Почему ты решил выдвигать свою кандидатуру на этот пост?
«Не нравились подходы, принципы, которые были в федерации»
Алим Селимов:
Мне как недавно завершившему карьеру борцу, сошедшему с ковра, еще свеженькому, не нравились подходы, принципы, которые были в федерации. Нужно шагать в ногу со временем. Мир меняется вокруг нас, мы тоже должны подстраиваться под этот мир, менять себя, подходы к своей работе.
Юлия Силипицкая:
Я знаю, у вас была плотная борьба.
Алим Селимов:
В три голоса. Я понимаю, что я, возможно, где-то много на себя взял. Спасибо всем людям, которые поверили в меня, пошли за мной. Соответственно, у меня сейчас очень большая ответственность. Нам некогда останавливаться, нам нужно работать – на носу Олимпиада, самый важный старт. Я всю жизнь за что-то отвечаю, никогда не боюсь трудностей, я готов взяться за любое дело.
Юлия Силипицкая:
Что еще надо для наших ребят, чтобы они успешно выступили?
О подготовке к Олимпийским играм
Алим Селимов:
Все, что можно было набрать к Олимпийским играм, уже проделано. Моя миссия – создать сейчас ребятам максимально комфортные условия, чтобы они могли подвестись к Олимпийским играм.
Юлия Силипицкая:
Какие задачи перед ребятами на Олимпийские игры?
Алим Селимов:
Конечно же, мы хотим медали. Я думаю, что у нас из восьми лицензий на три вида будет несколько медалей как в женской вольной, так и в греко-римской борьбе.
– Как дела?
– Все хорошо.
Я требую максимальной отдачи
Алим Селимов:
Федерация поменялась, поменялись люди. Я недавно был на вашем месте. Никто не будет обделен. От вас я потребую максимальной отдачи. Я думаю, что у нас получится хороший тандем работы, мы попробуем вместе что-то поменять. Если вы будете максимально отдаваться и приносить медали, у вас и деньги будут. Без вас я никто, вы моя опора, вы моя надежда.
Как хорошо, что один вид борьбы от другого отделяет только шторка.
Юлия Силипицкая:
У Алима Селимова нет предубеждений, что женщина на корабле приносит неудачу, поэтому нам разрешили побывать на тренировке как у одной команды, так и у второй. Осталась пара вопросов, и мы их сейчас зададим новому председателю.
«Спорт и политика не должны соприкасаться»
Алим Селимов:
Тот факт, что они постоянно находятся в «Стайках», это не совсем хорошо, но это спорт, в этом есть благо. У нас новый руководитель Центра спортивных единоборств, Хмельков Сергей Васильевич. Я вам скажу – мужик.
Юлия Силипицкая:
Нет ли в командах этого брожения, которое сейчас веет из политики?
Алим Селимов:
Мы должны представлять свою страну в максимально положительном образе. Я считаю, что спорт и политика не должны соприкасаться.
Юлия Силипицкая:
Вернусь к Олимпийским играм. Мне кажется, что нашим ребятам будет немножко сложнее? Во-первых, прессинг по поводу флага. Кстати, приятно было стоять под флагом на пьедестале в свое время?
Алим Селимов:
Я не знаю другого флага. У меня есть тот флаг, который всегда был у меня на плечах. Очень неприятно видеть дискриминацию символа твоего государства, под которым ты выступаешь, чьи цвета ты защищаешь. Я думаю, что ребята должны абстрагироваться от этого, как бы ни было сложно. Только результатом мы докажем, что мы белорусы.
– Хотим представить Хаслаханова Абубакара. Это пример мужества, пример труда. Человек является чемпионом республики. Нужно верить в себя и в тот труд, который вы делаете. Тебе, Абубакар, я желаю огромного здоровья в первую очередь и не останавливаться на достигнутом. Все впереди.
– Спасибо большое.
«Если ты дурак по жизни, то ни в каком направлении не сможешь что-то сделать»
Алим Селимов:
Современная молодежь уже не та, современная молодежь более продвинутая. Вместе с современной молодежью нам надо продвигать и наш вид спорта. В любом виде деятельности я держал бы в приоритете ум человека. Если ты дурак по жизни, то ни в каком направлении не сможешь что-то сделать. Посмотрите на больших чемпионов, пообщайтесь с Александром Карелиным. Это интеллектуальная глыба, с ним так приятно общаться.
Юлия Силипицкая:
Я желаю вам удачи. Я верю в то, что еще одна олимпийская медаль будет вашей.