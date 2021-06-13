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На ЧМ Европы по гимнастике белоруски завоевали ещё четыре медали в индивидуальных программах

13 июня 2021 11:44
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Новости Беларуси. В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июня наши девушки успели завоевать награды во всех индивидуальных видах программ.

На ЧМ Европы по гимнастике белоруски завоевали ещё четыре медали в индивидуальных программах-1

Анастасия Салос взяла две бронзы в упражнениях с обручем и булавами. Алина Горносько заняла третье место, выступая с мячом, и второе – в упражнениях с лентой.

На ЧМ Европы по гимнастике белоруски завоевали ещё четыре медали в индивидуальных программах-4

Завершится чемпионат 13 июня выступлением гимнасток в групповых упражнениях.

# Гимнастика # Анастасия Салос # Алина Горносько # Фотофакт

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