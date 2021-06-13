На ЧМ Европы по гимнастике белоруски завоевали ещё четыре медали в индивидуальных программах

Новости Беларуси. В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июня наши девушки успели завоевать награды во всех индивидуальных видах программ.

Анастасия Салос взяла две бронзы в упражнениях с обручем и булавами. Алина Горносько заняла третье место, выступая с мячом, и второе – в упражнениях с лентой.