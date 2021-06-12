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ЧБ по футболу. Минское «Динамо» всухую обыграло «Спутник»

12 июня 2021 19:42
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Новости Беларуси. Не пустуют 12 июня белорусские футбольные поля. В расписании игрового вечера четыре противостояния национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. Минское «Динамо» всухую обыграло «Спутник»-1

В битве аутсайдеров «Слуцк» и «Сморгонь» неожиданно разошлись миром. «Сахарные», конечно, далеки от оптимальной формы, однако с новичком вышки должны были разбираться уверенно. Но на практике дружины по разу огорчили друг друга. На 24-й минуте Потапенко вывел «Слуцк» вперед, а в середине второго тайма Ковель восстановил равновесие. Таким образом, «Сморгонь» пополнила скудную копилку очередным очком.

А вот минское «Динамо» со «Спутником» никаких проблем не испытало. Финальный счет – 5:0 в пользу столичного коллектива.

# Футбол Беларуси # Андрей Потапенко # Леонид Ковель # Фотофакт

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