ЧБ по футболу. Минское «Динамо» всухую обыграло «Спутник»

Новости Беларуси. Не пустуют 12 июня белорусские футбольные поля. В расписании игрового вечера четыре противостояния национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В битве аутсайдеров «Слуцк» и «Сморгонь» неожиданно разошлись миром. «Сахарные», конечно, далеки от оптимальной формы, однако с новичком вышки должны были разбираться уверенно. Но на практике дружины по разу огорчили друг друга. На 24-й минуте Потапенко вывел «Слуцк» вперед, а в середине второго тайма Ковель восстановил равновесие. Таким образом, «Сморгонь» пополнила скудную копилку очередным очком.

А вот минское «Динамо» со «Спутником» никаких проблем не испытало. Финальный счет – 5:0 в пользу столичного коллектива.