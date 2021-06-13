Белоруска Анастасия Прокопенко второй раз выиграла ЧМ по пятиборью
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают завоевывать награды на международных соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире. 12 июня состоялись соревнования в личном зачете.
35-летняя Прокопенко повторила триумф 2018 года. Для девушки это вторая личная награда на чемпионатах мира. В этот раз наша соотечественница набрала 1353 балла, опередив ближайшую преследовательницу из Франции на 12 очков.
Эта победа позволила нашей стране установить рекорд: за всю историю соревнований Беларусь берет титул третий раз подряд. В 2019-м золото завоевала Ольга Силкина, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии.