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Белоруска Анастасия Прокопенко второй раз выиграла ЧМ по пятиборью

13 июня 2021 11:43
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают завоевывать награды на международных соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире. 12 июня состоялись соревнования в личном зачете.

Белоруска Анастасия Прокопенко второй раз выиграла ЧМ по пятиборью-1

35-летняя Прокопенко повторила триумф 2018 года. Для девушки это вторая личная награда на чемпионатах мира. В этот раз наша соотечественница набрала 1353 балла, опередив ближайшую преследовательницу из Франции на 12 очков.

Белоруска Анастасия Прокопенко второй раз выиграла ЧМ по пятиборью-4

Эта победа позволила нашей стране установить рекорд: за всю историю соревнований Беларусь берет титул третий раз подряд. В 2019-м золото завоевала Ольга Силкина, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии.

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Ольга Силкина # Фотофакт

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